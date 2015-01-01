Rohrreinigung Stuttgart: Fett, Wurzeln & Kalk im Rohr? A&T Rohrreinigungs-GmbH hilft

Fett, Wurzeln oder Kalk im Rohr? Die A&T Rohrreinigungs-GmbH findet per TV-Inspektion die Ursache und beseitigt jede Verstopfung in Stuttgart – schnell, schonend und rund um die Uhr im 24h-Notdienst.

Stuttgart, Juni 2026 – Wenn das Wasser im Abfluss nur noch zäh abläuft oder ein unangenehmer Geruch aus der Leitung steigt, sind die Ursachen meist tief im Rohr verborgen: Fett, eingewachsene Wurzeln oder hartnäckige Kalkablagerungen. Die A&T Rohrreinigungs-GmbH https://www.atrohr.de/ ist seit 1986 der lokale Spezialist für Rohrreinigung in Stuttgart und ganz Baden-Württemberg – und kennt jeden dieser drei Übeltäter genau. Mit einem 24-Stunden-Notdienst und moderner Technik beseitigt das Familienunternehmen Verstopfungen schnell, schonend und nachhaltig.

Drei Ursachen, drei Lösungen

Nicht jede Verstopfung ist gleich – und genau das macht die fachgerechte Diagnose so wichtig. „Viele Hausbesitzer greifen erst zu chemischen Rohrreinigern und gießen sie literweise in den Abfluss. Das schadet den Leitungen oft mehr, als es nützt, und löst das eigentliche Problem nicht“, erklärt das Team der A&T Rohrreinigungs-GmbH. Stattdessen setzt der Fachbetrieb auf die jeweils passende Methode.

Fett ist der häufigste Verursacher in Küche und Gastronomie. Es gelangt flüssig in den Abfluss, kühlt ab und lagert sich als feste Schicht an den Rohrwänden an. Mit jedem Spülgang wächst die Schicht – bis das Rohr fast vollständig verschlossen ist. Hier hilft die Hochdruckspülung, die das Fett mit einem präzisen Wasserstrahl von den Wänden löst und vollständig ausspült.

Wurzeln sind das Problem im Außenbereich. Feine Haarwurzeln von Bäumen und Sträuchern dringen über kleinste Risse oder undichte Muffen in die Abwasserleitung ein und bilden mit der Zeit dichte Wurzelballen. Für diese hartnäckigen Hindernisse setzt die A&T Rohrreinigungs-GmbH einen ferngesteuerten Fräsroboter ein, der die Wurzeln direkt im Rohr entfernt – ganz ohne aufwendige Grabungen.

Kalk schließlich entsteht durch das harte Wasser der Region. Über Jahre lagern sich Mineralien an den Rohrwänden ab und verengen den Durchmesser. Gegen besonders feste Ablagerungen kommt die Wasserhöchstdrucktechnik mit bis zu 3.000 Bar zum Einsatz, die selbst verkrustete und betonharte Schichten zuverlässig entfernt.

Erst die Diagnose, dann die Reinigung

Bevor gearbeitet wird, steht bei A&T die genaue Analyse. Mit moderner Kameratechnik untersucht das Team das Rohrsystem per TV-Inspektion und lokalisiert die Verstopfung millimetergenau. So lässt sich die Ursache eindeutig bestimmen – Fett, Wurzel oder Kalk – und die schonendste, effektivste Methode auswählen. Unnötige Eingriffe und teure Grabungen werden auf diese Weise vermieden.

Nach der Reinigung kontrolliert das Team das Ergebnis per Inspektion und gibt auf Wunsch eine Dokumentation sowie Tipps zur Vorbeugung. Denn viele Verstopfungen lassen sich mit dem richtigen Verhalten und regelmäßiger Wartung von vornherein verhindern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

A&T Rohrreinigungs-GmbH

Herr Uwe Altmann

Ohiostraße 5

70806 Kornwestheim

Deutschland

fon ..: 0711 9757386756

web ..: https://www.atrohr.de/

email : info@atrohr.de

Die A&T Rohrreinigungs-GmbH ist ein 1986 gegründetes Familienunternehmen mit Sitz in Kornwestheim und Stuttgart-Zuffenhausen. Das Leistungsspektrum umfasst Rohr- und Kanalreinigung, Kanalinspektion, -ortung und -sanierung, Dichtheitsprüfung sowie Absaug- und Entsorgungsarbeiten für Privathaushalte, Gewerbe, Industrie und Kommunen in Stuttgart, Baden-Württemberg und bundesweit.



Pressekontakt:

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Herr Uwe Altmann

Ohiostraße 5

70806 Kornwestheim

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