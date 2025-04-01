Silberpreis – langfristig positiv

Nach der Nachricht vom Waffenstillstand zwischen den USA und dem Nahen Osten stieg der Silberpreis stärker als der Goldpreis.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Endeavour Silver Corp., Discovery Silver Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 11.04.2026, 19:25 Uhr Zürich/Berlin

Doch wie brüchig der Waffenstillstand ist, hat sich ja sogleich wieder gezeigt. Eine dauerhafte Friedenslösung bleibt die Hoffnung. Es würde wohl auch dem Silberpreis guttun. Schwinden Energieversorgungsprobleme, dann sollten sich die Rohstoffmärkte allgemein wieder entspannen. Langfristig sollte sich der Silberpreis aber gut halten und wieder steigen. Denn die industrielle Nachfrage wird stark bleiben, während es beim Angebot nicht so rosig aussieht. Seit Jahren befindet sich Silber im Defizit. Zudem kristallisiert sich Silber zusehends als sicherer Hafen heraus, vor allem im Zuge der anhaltenden geopolitischen Querelen. Dies sollte die Preise zusätzlich stützen.

Elektromobilität, Elektronik und der Solarenergiesektor sorgen für einen großen Silberbedarf. Wie positiv sich die Elektromobilität entwickelt, sieht man gerade an Deutschland. Hohe Benzinpreise, die neue E-Auto-Förderung sowie der Ausbruch des Iran-Krieges zeigen Wirkung. Die Nachfrage nach Elektroautos hat sich verdreifacht. So wurden im März hierzulande mehr als 70.000 reine Elektroautos neu zugelassen (ein Plus von 66 Prozent). Damit liegt der Anteil der E-Autos bei den Neuzulassungen bei 24 Prozent.

Auch im Photovoltaikbereich ist das Interesse deutlich gestiegen, denn der Wunsch nach Unabhängigkeit vom Ölmarkt ist gewachsen. So erwarten beispielsweise die Analysten von J.P. Morgan für das laufende Jahr einen durchschnittlichen Silberpreis von zirka 81 US-Dollar je Feinunze. Kurzfristige Volatilität beim Silberpreis sollte also Anleger nicht abschrecken.

Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – besitzt das äußerst vielversprechende Cordero-Projekt in Mexiko. Die Reserve beträgt mehr als 300 Millionen Unzen Silber. Es wird mit einer Produktion von rund 37 Millionen Silberäquivalent Unzen jährlich in den ersten zwölf Jahren gerechnet. Seit kurzem produziert das Unternehmen zudem Gold (Porcupine-Projekt).

Endeavour Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/ – besitzt drei produzierende Minen. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in Mexiko und Peru. Daneben existieren geplante Explorationsprojekte in Mexiko, Chile und in den USA. Für 2026 prognostiziert das etablierte Unternehmen eine Produktion von 14,6 bis 15,6 Millionen Unzen Silberäquivalent.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Discovery Silver, Endeavour Silver,

https://www.elektroauto-news.net/news/eautos-kba-zahlen-maerz-plus-66-prozent;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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