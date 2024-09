Silicon Foundry und Kearney wollen mit der Lancierung von „The Collective // Supply Chain“ Organisationen bei der Identifizierung von Trends und Lösungen für zukunftssichere Versorgungsketten unterstützen

Das immersive Programm bietet Fachleuten im Supply-Chain-Sektor Einblicke aus erster Hand, gezielte Kontakte sowie umsetzbare Möglichkeiten, die es ihnen erlauben, strategische Entscheidungen zur Stärkung und rascheren Umsetzung ihrer Supply-Chain-Initiativen zu treffen.

SAN FRANCISCO, KALIFORNIEN / ACCESSWIRE / 19. September 2024 / Silicon Foundry, eine Innovationsberatungsfirma von Kearney, hat heute die Einführung von The Collective // Supply Chain bekannt gegeben. Es handelt sich dabei um ein langjähriges Programm auf Basis von Mitgliedschaften, das seinen Standort im Zentrum des Silicon Valley hat und Fachleuten im Supply-Chain-Sektor Unterstützung bietet – mit kuratierten Daten in Echtzeit, einer Community von Führungskräften derselben Branche, Beratungen durch Experten sowie exklusiven Veranstaltungen. The Collective // Supply Chain befasst sich mit den Herausforderungen, die sich bei der Problembewältigung in den modernen Lieferketten, der Optimierung von Prozessen und der Einbindung fortschrittlicher Technologien ergeben, um operative Spitzenleistungen zu erzielen.

Die jüngste Umfrage von Kearney im Rahmen des COO Innovation Radar hat ergeben, dass mehr als 90 % der Unternehmen im vergangenen Jahr ihr Innovationsbudget aufgestockt haben. Entlang der gesamten Versorgungskette finden sich enorme Renditechancen, wobei die Anwendungsfälle der Logistiktechnologie im Schnitt die höchsten Erträge liefern. Die Top-Performer unter den Unternehmen erzielten mit solchen Ressourceninvestitionen die 5- bis 6-fache Rendite.

Ungeachtet dessen sind die Versorgungsketten aufgrund physischer und digitaler Störereignisse unweigerlich mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert. Anhaltende Pandemieprobleme, zunehmende geopolitische Spannungen und eine sich ständig verändernde Dynamik in puncto Angebot und Arbeitskräfte sorgen für wirtschaftliche Unsicherheit, steigende Kosten und nachfrageseitige Schwierigkeiten. Neue Automatisierungs- und KI-Lösungen haben zwar die Effizienz verbessert, erfordern aber auch neue Fertigkeiten und Anpassungen. Isolierte digitale Investitionen in einem komplexen Umfeld führen zu Prozessverzögerungen und behindern Datenkapazitäten, was zu falsch abgestimmten Angebot-Nachfrage-Profilen und begrenzt auch zu Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung, die Agilität und das Risikomanagement führt. The Collective // Supply Chain nimmt sich dieser Herausforderungen an: Führungskräfte in ausgewählten zukunftsorientierten Weltklasse-Unternehmen werden entsprechend informiert bzw. in die Lage versetzt, neue Trends, aufstrebende Technologie-Startups und Lösungen zu identifizieren, um zukunftssichere Supply-Chain-Strategien entwickeln und umsetzen können.

Wir kennen die besonderen Herausforderungen, die bei der Erarbeitung und Umsetzung von Lieferkettenstrategien im Raum stehen, und wissen, wie man sich im Universum der neuen Technologien und Dienstleistungen von Start-ups und etablierten Unternehmen zurechtfindet, so Neal Hansch, CEO von Silicon Foundry. The Collective // Supply Chain wurde entwickelt, um Supply-Chain-Praktiker und Innovatoren zusammenzubringen, damit sie Erkenntnisse austauschen, neue Lösungen entdecken bzw. bewerten und eine effektive Zusammenarbeit auf den Weg bringen können, die ihren Unternehmen entscheidende Impulse liefert.

Silicon Foundry-Partner Farzin Shadpour, der das neue Programm leiten wird, kann zwei Jahrzehnte internationale Erfahrung in den Bereichen Supply-Chain-Management, Venture Capital und Unternehmensinnovation vorweisen. Sein profundes Know-how in der Beratung von Fortune-500-Unternehmen bei der digitalen Transformation und bei Investitionsstrategien macht ihn zu einer wichtigen Schlüsselfigur.

Ich kann es kaum erwarten, meine internationale Erfahrung bei Silicon Foundry einzubringen und Unternehmen dabei zu helfen, sich mit Innovationen in der Lieferkette zurecht zu finden, erklärt Shadpour. Gemeinsam mit Führungsexperten von Weltrang die digitale Transformation voranzutreiben, ist das, was mich an dieser Aufgabe gereizt hat. Ich freue mich schon darauf, unsere Mitglieder beim Einsatz neuer Technologien und auf ihrem Wachstumspfad zu unterstützen.

Die Einführung von The Collective // Supply Chain zeugt davon, dass es uns ein echtes Anliegen ist, Innovation und Resilienz im Supply-Chain-Management der internationalen Märkte zu fördern, erläutert Evan Gutoff, Partner bei Kearney. Mit The Collective // Supply Chain geben wir Führungskräften das Werkzeug und die Informationen an die Hand, die sie für ein nachhaltiges Wachstum benötigen.

Das Programm eignet sich hervorragend für leitende Führungskräfte in den Bereichen Betrieb, Fertigung, Logistik, Beschaffung, Finanzen und Analyse sowie für IT-Entscheidungsträger. Programminhalte:

– The Assembly: Vierteljährliche mehrtägige Führungsforen

– Discover & Engage: Maßgeschneiderte Recherchen zur Identifizierung von Start-ups in Bereichen von Interesse

– Insights and Content Series: Monatliche Berichte über Branchentrends, Marktpläne und neue Technologien

– Expert Consultations: Persönliche Beratungen durch Branchenexperten von Kearney und Silicon Foundry

– Exclusive Events Series: Laufende Treffen mit Unternehmern, Führungskräften, Investoren und Branchenkollegen

– Future of Supply Chain Summit: Jährliche Großveranstaltung mit Podiumsdiskussionen unter Experten, Netzwerkmöglichkeiten und Wissenswertem in der strategischen Planung

The Collective // Supply Chain ist die erste einer Reihe von Kollektiven (Collectives), deren Einführung in Zukunft geplant ist. Für nähere Informationen zu The Collective // Supply Chain wenden Sie sich bitte an thecollectives@sifoundry.com.

ÜBER SILICON FOUNDRY:

Silicon Foundry, ein Unternehmen von Kearney, ist eine Innovationsberatungsfirma, die als Katalysator Chancen eröffnet und Veränderungen rascher herbeiführt, um die Grenzen des Machbaren zu erweitern. Die Firma unterstützt ihre Mitglieder im Umgang mit neuen Technologien und Marktveränderungen, bei der Entdeckung und Kontaktaufnahme mit aufstrebenden Führungskräften und bei der Akquise von einflussreichen Kunden, Partnerschaften, Investitionen, Co-Creations und Übernahmechancen. Die Mitglieder repräsentieren ein breites Spektrum von Unternehmen aus der ganzen Welt, wie etwa BP, Dubai International Finance Center (DIFC), Old Mutual, NatWest, UPS, SK Innovation und Southwest Airlines und viele andere. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.sifoundry.com.

ÜBER KEARNEY:

Kearney ist ein führendes und international tätiges Managementberatungsunternehmen. Seit fast einem Jahrhundert ist Kearney bereits als vertrauenswürdiger Berater für Führungsetagen, Regierungsstellen und gemeinnützige Organisationen tätig. Mit dem Anspruch, den Unterschied zwischen einer großen Idee und ihrer Verwirklichung sichtbar zu machen, arbeitet die Firma eng mit ihren Kunden zusammen, um deren Geschäftstätigkeit auf ein neues Fundament zu stellen und eine Zukunft zu schaffen, die für alle funktioniert. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.kearney.com.

Medienkontakt:

Nina Pfister, MAG PR bei nina@mooringadvisorygroup.com; T: 781-929-5620.

Quelle: Silicon Foundry

