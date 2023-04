Silver X meldet Einreichung des technischen Berichts für das Konzessionsgebiet Nueva Recuperada, der eine wirtschaftliche Erstbewertung für die Erweiterung der Bergbaueinheit Tangana umfasst

Vancouver, BC, 6. April 2023 / IRW-Press / Silver X Mining Corp. (TSX-V: AGX) (OTC QB: AGXPF) (F: AGX) (Silver X oder das Unternehmen) berichtet, dass das Unternehmen im Nachgang zu seiner Pressemitteilung vom 14. Februar 2023 (die ursprüngliche Pressemitteilung) gemäß dem National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) einen unabhängigen technischen Bericht mit dem Titel Nueva Recuperada, Huancavelica, Peru. Preliminary Economic Assessment (der technische Bericht) im Zusammenhang mit dem Konzessionsgebiet Nueva Recuperada eingereicht hat, der eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) für die Erweiterung der Bergbaueinheit Tangana einschließt. Der technische Bericht vom 4. April 2023 wurde von LOM Consultants Ltd mit dem Stichtag 31. Oktober 2022 verfasst und ist auf SEDAR unter www.SEDAR.com und auf der Website des Unternehmens unter www.silverxmining.com abrufbar.

Während der Verfassung des technischen Berichts identifizierte das Unternehmen einen Übertragungsfehler in der Tabelle der Mineralressourcen, die in der ursprünglichen Pressemitteilung enthalten war (die ursprüngliche Tabelle). Während die ursprüngliche Tabelle und die Tabelle im technischen Bericht beide die gleiche Tonnage angeben, wurden einige unwesentliche Abweichungen bei den Erzgehalten (die in der nachstehenden Tabelle aktualisiert wurden) identifiziert, die sich jedoch nicht auf die Gesamtergebnisse auswirken.

Außerdem wurde der Stichtag für die Mineralressourcen, die in der ursprünglichen Tabelle aufgeführt wurden, fälschlich als der 13. Februar 2023 angegeben, während der korrekte Stichtag, wie im technischen Bericht vermerkt, der 31. Oktober 2022 ist.

Tabelle 1.1 – Mineralressourcen von Nueva Recuperada (Stichtag: 31. Oktober 2022)

Tonnage Gehalte Enthaltenes Metall

Kategorie Mio. t Ag Au Pb Zn AgÄq AgÄq Ag Au Pb Zn

(g/t) (g/t) (%) (%) (g/t) (Mio. Uz) (Mio. Uz) (k Uz) (k t) (k t)

Gesamt: Nachgewiesen 1,94 80-,5 1,91 1,87 1,17 347,11 21,55 5,02 119,09 36,3 22,6

Gesamt: Angedeutet 1,66 59,5 0,96 1,67 1,39 250,07 12,98 3,2 51,3 27,8 23,1

Gesamt: Nachgewiesen 3,61 70,82 1,47 1,78 1,27 302,01 34,92 8,04 170,28 64,1 45,7

+ Angedeutet

Gesamt: Vermutet 11,89 152,5 0,31 1,72 1,79 307,30 117,52 58,31 119 204,1 213,3

Anmerkungen:

– Der unabhängige QP für die Mineralressourcenschätzung gemäß der Definition von NI 43-101 ist David Heyl, P.Geo. Das Wirksamkeitsdatum ist der 31. Oktober 2022.

– Die Schätzung wird für ein konventionelles Cut-and-Fill-Untertageszenario gemeldet.

– Die Mineralressourcenschätzung umfasst zwei Ressourcenmodelle: 1) ein Blockmodell, das für den Kern der Ressource definiert wurde, der durch die Bohrungen und die Minenerschließung geschätzt wurde; die geostatistische Methode ist die Umkehrung der Entfernung; 2) ein polygonales Modell für einige der vermuteten Ressourcen, das auf Erzgangausbissen und Oberflächenprobennahmen basiert.

– Der ungefähre Cutoff-Gehalt, der bei allen Ressourcen angewandt wurde, beträgt 60 $/t.

– Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da sie keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben haben.

– Die Mineralressourcenschätzung folgt den CIM-Definitionsstandards.

– Den QPs dieser PEA sind keine bekannten Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitischen, Marketing- oder sonstigen relevanten Probleme bekannt, die die Mineralressourcenschätzung erheblich beeinflussen könnten – abgesehen von jenen, die in diesem technischen Bericht offengelegt wurden.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf die PEA

Die PEA hat vorläufigen Charakter und beinhaltet vermutete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um die wirtschaftlichen Überlegungen anzustellen, die eine Kategorisierung als Mineralreserven ermöglichen würden, und es gibt keine Gewissheit, dass die vorläufige wirtschaftliche Bewertung realisiert wird. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr A. David Heyl ist ein qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne von NI 43-101 und hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung für Silver X geprüft und genehmigt. Herr Heyl ist als Berater für Silver X tätig.

Vorsichtshinweis zur Produktion ohne Mineralreserven

Die Entscheidung zur Aufnahme der Produktion auf dem Konzessionsgebiet Nueva Recuperada und die laufenden Bergbaubetriebe des Unternehmens, auf die hier Bezug genommen wird (die Produktionsentscheidung und die Betriebe), basieren auf Wirtschaftlichkeitsmodellen, die vom Unternehmen in Verbindung mit den Kenntnissen des Managements über das Konzessionsgebiet und die bestehende Schätzung der vermuteten Mineralressourcen im Konzessionsgebiet erstellt wurden. Die Produktionsentscheidung und der Betrieb basieren nicht auf einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, einer Vormachbarkeitsstudie oder einer Machbarkeitsstudie über die Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit nachweisen. Dementsprechend besteht eine erhöhte Ungewissheit und ein wirtschaftliches und technisches Risiko des Scheiterns im Zusammenhang mit der Produktionsentscheidung und den Betrieben, insbesondere das Risiko, dass die Mineralgehalte niedriger als erwartet sind; das Risiko, dass zusätzliche Bauarbeiten oder laufende Bergbauarbeiten schwieriger oder teurer als erwartet sind, und die Produktionsvariablen und die ökonomischen Variablen aufgrund des Fehlens einer NI 43-101-konformen detaillierten wirtschaftlichen und technischen Analyse erheblich schwanken können.

Über Silver X Mining Corp.

Silver X ist ein wachstumsstarker Silberentwickler und -produzent. Das Unternehmen ist Eigentümer des Silberreviers Nueva Recuperada mit einer Fläche von 22.000 Hektar in Zentralperu und produziert Silber, Gold, Blei und Zink aus seinem Projekt Tangana. Wir verfolgen das Ziel, uns zu einem erstklassigen Silberunternehmen zu entwickeln, das für alle Beteiligten herausragenden Mehrwert schafft, und dies wollen wir dadurch erreichen, dass wir unterbewertete Aktiva konsolidieren und erschließen, Wertschöpfung durch zusätzliche Ressourcen und eine Steigerung der Produktion betreiben und gleichzeitig nach sozialer und ökologischer Exzellenz streben. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.silverxmining.com.

FÜR DAS BOARD

José M. Garcia

CEO und Director

SILVER X MINING CORP.

Suite 1430 – 800 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 2V6

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Fiona Grant Leydier

Vice President, Investor Relations and Corporate Marketing

T: +1 604 831 8070

E: f.grant@silverxmining.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zukunftsgerichtete Informationen). Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, voraussichtlich oder voraussichtlich nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden: oder werden. Alle Informationen in dieser Pressemeldung mit Ausnahme von Aussagen über aktuelle oder historische Tatsachen sind zukunftsgerichtete Informationen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem die Ergebnisse der PEA, einschließlich der Kostenschätzungen, Metallpreisannahmen und der erwarteten finanziellen Leistungen des Unternehmens.

Im Folgenden sind einige der Annahmen aufgeführt, auf denen zukunftsgerichtete Informationen beruhen: dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden; dass die Nachfrage nach den von uns produzierten Rohstoffen und die Preise stabil bleiben oder sich verbessern; dass die behördlichen und staatlichen Genehmigungen, Zulassungen und Verlängerungen rechtzeitig erteilt werden; dass das Unternehmen keine wesentlichen Unfälle, Arbeitskonflikte oder Ausfälle von Anlagen oder Ausrüstungen oder andere wesentliche Störungen im Betrieb des Unternehmens auf dem Projekt und in der Anlage Nueva Recuperada erleiden wird; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für den Betrieb und die Erschließung; die Fähigkeit des Unternehmens, Ausrüstungen und Betriebsmittel in ausreichender Menge und rechtzeitig zu beschaffen; dass die Schätzungen der Ressourcen auf dem Projekt und die geologischen, betrieblichen und preislichen Annahmen, auf denen diese und die Betriebsabläufe des Unternehmens beruhen, sich in einem vernünftigen Rahmen bewegen (auch in Bezug auf Größe, Gehalt und Gewinnung); die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Personal und Board-Mitglieder anzuwerben und zu halten; und die Fähigkeit des Managements, strategische Ziele umzusetzen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene Risiken, die in den Jahres- und Zwischenlageberichten (MD&A) des Unternehmens und in seinen öffentlichen Dokumenten, die von Zeit zu Zeit auf www.sedar.com veröffentlicht werden, beschrieben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht so ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

