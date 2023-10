Simply V – Der neue Markenauftritt von Deutschlands beliebtester Käse-Alternative

Genau so, wie es euch gefällt: Simply V. Simply Good.

Kräftige Farben machen neue Verpackungen zum Blickfang / neuer Auftritt spiegelt Lebensgefühl der jüngeren Generationen wider / Marke bringt Menschen zusammen und kooperiert mit nebenan.de / geschmacksintensive Sorte „Gratin“ ergänzt geriebene Varianten / Preissenkung als Investition in die Zukunft

An Simply V gibt es jetzt überhaupt kein Vorbeikommen mehr: Mit kräftigen, auffälligen Farben ziehen die neuen Verpackungen ab Dezember alle Blicke auf sich. Damit nicht genug: Die leckeren Food-Abbildungen darauf machen bereits am Kühlregal Appetit auf alles, was mit der beliebtesten Käse-Alternative Deutschlands zubereitet werden kann. Wer dann zu Simply V greift und einen Blick auf die Rückseite wirft, findet dort Rezeptinspirationen und Informationen zu den Fortschritten in punkto Nachhaltigkeit. Die Hinweise „ohne Soja, Gluten und Palmöl“ sind selbstverständlich, denn darauf verzichtet die Marke konsequent bei kontinuierlicher Optimierung von Geschmack und Textur. Ganz neu ist eine Geschmacksskala von 1 (= mild) bis 5, mit der die Geschmacksintensität des jeweiligen Produktes sofort ersichtlich ist. Diese glatte 5 bekommt die neue geriebene Sorte „Gratin“, eine geschmacksintensive Sorte, die jeden zum Dahinschmelzen bringt.

Ganz Simply: Sich und der Umwelt etwas Gutes tun

Der neue Auftritt von Simply V ist ganz nach dem Geschmack der jüngeren Generationen: Lebensbejahend, optimistisch und tolerant möchten sie die Zukunft positiv mitgestalten. Ihnen ist bewusst, dass das z. B. mit einer pflanzlich geprägten Ernährung möglich ist, und so gehören Iaut Ernährungsreport 2022 vegane Produkte bereits für 26 % der Generationen Y und Z zum Alltag. Ganz wichtig ist ihnen auch, mit ihren Lieblingsmenschen zusammen zu sein. Warum also nicht das eine mit dem anderen verbinden? Simply V tut das und lädt alle ein, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen und die pflanzliche Ernährung zu entdecken. Bei dem vielfältigen Sortiment der Marke ist für jeden etwas dabei: Simply V gibt es zum Streichen, als Scheiben oder Block, als geriebene Varianten, als Feta- und Mozzarella-Alternativen, für Grill und Pfanne sowie als Quark-Alternative – hier findet jeder sein Lieblingsprodukt.

Mit einer pflanzlich geprägten Ernährung ist es ganz einfach, sich und der Umwelt etwas Gutes zu tun. Daher ist es wichtig, noch mehr Menschen für die pflanzliche Ernährung zu inspirieren. Dazu kooperiert die Marke mit nebenan.de. Auf dieser Plattform können sich Nachbarn untereinander austauschen, sich besser kennenlernen oder auch treffen und gemeinsame Projekte anstoßen, die das soziale Miteinander stärken, etwa einen Spielplatz im Viertel zu renovieren oder den Müll im Stadtpark zu sammeln – und natürlich gemeinsam essen…

Preissenkung, um noch mehr Menschen für pflanzliche Ernährung zu begeistern

Wer einmal Simply V probiert hat, ist fasziniert vom Geschmack und den Verwendungsmöglichkeiten. Der neue Auftritt wird jetzt noch mehr Menschen dafür begeistern. Dazu trägt auch eine Preissenkung bei: Simply V senkt die unverbindliche Preisempfehlung für das Kernsortiment von EUR 2,99 auf EUR 2,49. Das betrifft die Scheiben, den Block, den Streichgenuss sowie die geriebenen Varianten, bei denen die Grammatur angepasst wird. Die Marke beweist damit, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst ist, die Zukunft positiv zu gestalten. Dazu trägt sie ihren Teil bei, um die pflanzliche Ernährung noch populärer zu machen.

Weitere Informationen unter: https://www.simply-v.de/de/

Über die E.V.A. GmbH und Simply V:

Die E.V.A. GmbH wurde 2015 gegründet als Antwort auf den Wandel der Esskultur und der damit einhergehenden wachsenden Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln. Als Teil der Hochland-Gruppe verfügt das Unternehmen über ausgereiftes Käse-Know-how und entwickelt und produziert pflanzliche Alternativen für viele beliebte Käse-Kategorien. Die Gesellschaft mit Sitz in Oberreute beschäftigt derzeit rund 170 Mitarbeitende an drei Standorten.

Mit der Marke Simply V stellt die E.V.A. GmbH die beliebtesten pflanzlichen Käse-Alternativen her und ist damit Marktführer in diesem Segment. Simply V Produkte werden mit wenigen, ausgesuchten Zutaten hergestellt und machen nachhaltigen Genuss ganz einfach. Zum Produktportfolio gehören Streichgenuss und Genießerscheiben, Reibegenuss und Pastagenuss, Hirtengenuss und Grill & Pfannengenuss sowie Frischegenuss und Caprese Genuss.

