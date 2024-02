Single Release: „One Life“ – neue Pop-Ballade von Zwietraum

Ehrlichkeit mit authentischer Überzeugung als Pop-Statement

Zwietraum setzt auf melancholische Pop-Musik mit eingängigen Hooks und lyrischen Elementen. Aktuell hat das Hamburger Pop-Duo als Follow-Up auf seine Single „For You“ die emotionale Ballade „One Life“ veröffentlicht. Die neue Single ist mit dem Release auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music oder YouTube Music als Stream und Download verfügbar.

Die neue Ballade des Zwietraum-Duos mit den beiden Brüdern Oguz Bulut und Cem Ilkan Bulut entstand in Kollaboration mit Timor SH (Rebbel). „Sei einfach du selbst / lass dich nicht unterkriegen / sing laut mit“ – Die neue Single packt Hörer’innen mit Lyrics wie diesen bei den Schultern, rüttelt wach, um die Lethargie loszulassen. Vom LoFi-Style aus erhebt sich „One Life“ mit aufforderndem Hook dann zum einer in Beat und Gesang vereinten, mitreißenden Motivation: „We only have (this) one life!“

Zwietraum ordnet sich im Bereich Melancholic Pop ein und interpretiert hierfür ebenso die Musik der 80er und 90er. Bombastische Soundsynthesen stehen dabei gleichberechtigt neben reduziert ruhevollen Passagen mit nachdenklich machenden Textpassagen. Das Hamburger Pop-Duo liefert mit seiner Musik damit einen kreativen Kontrastpunkt zum gängigem Radio-Pop und harschem Gangsta-Rap.

Typisch für Zwietraum Lyrics ist die tabulose Auseinandersetzung mit der teils zumutender Alltagsrealität für Jugendliche. Die Musiker zeigen auf, prangern an und weisen ohne Scheu vor schwierigen Themen auf Missstände hin. So auch im neuen Song „One Life“, mit dem Zwietraum Jugendlichen musikalisch eine identitätsstärkende Hand reicht. Das Hamburger Pop-Duo überzeugt dabei durch authentische Ehrlichkeit, vereint Beat mit Werten und schafft so einen neuen Brückenschlag vom Pop der 80/90er ins Mit- und Füreinander von heute.

Die neue Zweitraum Single „One Life“ ist eine verlagsfreie Eigenproduktion, die unter Copyright Control veröffentlicht wurde. Das Hamburger Pop-Duo kann mit u.a. 90.000 Views auf MySpace inzwischen auf eine wachsende Fangemeinde setzen, die für vorherige Songs vielfach positive Kritiken lancierte. Ein Auslöser dafür ist, dass Zwietraum mit seiner Musik neben Pop-Fans ebenso Liebhaber lyrischer Gedichte bis hin zu Poetry Slam für sich gewinnt.

Link-Board:

Zum Zwietraum Musik-Video: https://www.youtube.com/watch?v=j94R3GWSM6c

„One Life“ auf Spotify: https://open.spotify.com/intl-de/track/49ddek16k90TOSiFe80nbi



„One Life“ auf Deezer: https://www.deezer.com/de/album/431905507

„One Life“ auf Apple Music: https://music.apple.com/de/album/one-life-single/1684341251



Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zwietraum

Herr Oguz Bulut

Spreestraße 3

22547 Hamburg

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://www.tiktok.com/@zwietraum

email : oguzbulut83@hotmail.com

Über Zwietraum:

Zwietraum ist ein Hamburger Pop-Duo der beiden Brüder und Musiker Oguz Bulut und Cem Ilkan Bulut. Ihre Produktionen bieten melancholische Tracks mit tiefgründigen Lyrics, die sich damit von Radio-Pop und Gangsta-Rap emotional kreativ absetzen. Die Discografie umfasst insgesamt 3 Songs. 2021 kehrte Zwietraum nach einer Pause mit der Single „For You“ zurück. Das aktuelle Release „One Life“ wurde zusammen Timor SH (Rebbel) aufgenommen.

Pressekontakt:

Zwietraum

Herr Oguz Bulut

Spreestraße 3

22547 Hamburg

fon ..: –

web ..: https://www.tiktok.com/@zwietraum

email : oguzbulut83@hotmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Potash-Gigant stößt in die Strombranche vor und beendet Blackout – Deal löst Energie-Problem am Projekt!