Sire Bioscience Inc.: Fusion Nutrition Inc. reicht vier neue NPN-Anträge bei Health Canada ein

Mississauga, ON, 24. August 2020 – Fusion Nutrition Inc. (FUSION), ein im Jahr 1998 gegründeter Marktführer für Sporternährung und jüngster Übernahmekandidat von Sire Bioscience Inc. (SIRE) (CSE:SIRE) (OTC:BLLXF) (FWB:BR1B) (Sire oder das Unternehmen), hat beim kanadischen Gesundheitsministerium Health Canada vier neue NPN-Anträge eingereicht, mit denen eine bereits beachtliche Serie von Entwicklungen weiter gestärkt wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53141/New Fusion NPN Filing – FINAL_DE_PRCOM.001.jpeg

Was ist eine Naturproduktnummer (NPN)?

Für alle natürlichen Gesundheitsprodukte, zu denen auch Sporternährungsprodukte zählen, und die in Kanada legal in den Verkauf gelangen sollen, muss vor dem Verkauf eine Produktlizenz erworben werden. Um sich eine solche Lizenz zu sichern, müssen Antragsteller detaillierte Angaben zu ihrem Produkt – wie etwa medizinische Inhaltsstoffe, Herkunft, Dosierung, Potenz, nicht medizinische Inhaltsstoffe und empfohlener Verwendungszweck – bei Health Canada einreichen.

Sobald Health Canada das Produkt bewertet und entschieden hat, dass dieses sicher, wirksam und qualitativ hochwertig ist, stellt die Behörde eine Produktlizenz zusammen mit einer achtstelligen Naturproduktnummer (NPN) aus, welche auf dem Etikett anzuführen ist. Diese Nummer informiert die Öffentlichkeit darüber, dass das Produkt von Health Canada geprüft und zugelassen wurde. In einem Markt, der von gesundheitsfördernden Nahrungsergänzungsmittel überschwemmt wird – einige davon können rechtmäßig als solche bezeichnet werden, andere wiederum nicht -, gilt diese Nummer als zusätzlicher Qualitätsnachweis.

FUSION verfügt derzeit über 30 NPNs für seine am Markt erhältlichen Produkte. Mit diesen vier weiteren Nummern wird die Markenstrategie und -architektur erheblich aufgewertet.

Formulierung von Ben Pakulski, einem Experten für Geisteshaltung und körperliche Leistung

Die jüngsten Anträge wurden von Ben Pakulski erstellt, der bei SIRE als Director of Science verantwortlich zeichnet. Als IFBB-Experte, der stets nach modernsten Nahrungsergänzungsprodukten strebt, hat Ben Pakulski die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von FUSION maßgeblich bereichert.

Diese ganz speziellen Produkte werden als Nahrungsergänzung höchster Qualität zur Optimierung der menschlichen Leistung beitragen, meint Pakulski. Sobald Health Canada die Zulassung für den Verkauf dieser Produkte in Kanada erteilt, werde ich meine Grundüberlegungen zu deren Entwicklung bekannt geben und erläutern, wie sie Leistungssportler abseits der aktuellen Marktangebote unterstützen können.

Auf die Bedürfnisse moderner Konsumenten abgestimmt

Die Klientel von FUSION wächst und entwickelt sich stark. Um am Puls der Zeit zu bleiben und den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden, forscht FUSION laufend nach neuen Produkten und Inhaltsstoffen. Mit den aktuellen NPN-Anträgen wird FUSION sein bereits beachtliches Portfolio nochmals erweitern und noch mehr Nahrungsergänzungsprodukte mit einzigartigen Eigenschaften anbieten; die Konsumenten haben so eine noch größere Auswahl.

Menschen, die bereits FUSION-Produkte verwenden und lieben, werden damit in einem noch stärkeren Ausmaß an die Marke gebunden. Zwischenzeitlich wird der Hype um die neuen Produkte FUSION auch dabei helfen, ein neues Publikum anzusprechen, das nach sicheren, wirksamen und von Health Canada zugelassenen Produkten sucht.

Kurz gesagt, das erweiterte Portfolio von FUSION wird zu einer Win-win-Situation führen und sowohl den Kunden als auch dem Unternehmen selbst Vorteile bringen. Der Schwerpunkt auf Innovation war bereits im Jahr 1998 maßgeblich für die Gründung von FUSION verantwortlich; er wird auch in den kommenden Jahren dafür sorgen, dass sich die Marke gegenüber dem Mitbewerb profilieren kann.

###

Über Fusion Nutrition Inc.

Webseite: fusionmuscle.com

Socials: @fusionmuscle

FUSION wurde 1998 gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel mit Sitz in Kanada, das einen landesweiten Vertrieb unterhält. Das Unternehmen verfügt derzeit über mehrere Marken, einschließlich einige der am schnellsten wachsenden Nahrungsergänzungsmittel in Kanada sowie zahlreiche in ihren jeweiligen Kategorien führende Produkte, die in den Standorten der fünf größten Einzelhändler in Kanada verkauft werden. Die Produkte von FUSION werden nach neuesten Forschungserkenntnissen mit dem Ziel entwickelt, eine maximale Wirksamkeit zu erreichen, indem sie den menschlichen Körper bei seinen eigenen natürlichen Prozessen unterstützen.

Über Sire Bioscience Inc.

Website: sirebioscience.com

Socials: @sirebioscience

SIRE’s principal business activity is to engage in the investment, production of, development of hemp, CBD and non-CBD products. SIRE has its wholly-owned facility in Leamington, Ontario. Das Grundstück umfasst erstklassige Anbauflächen auf 50 Acres und eine 160.000 Quadratfuß große Anlage mit kombinierten Gewächshaus- und Indoor-Flächen. Das Ziel von SIRE ist es, sich mit seinem House of Brands-Angebot zu einem vertikal integrierten Life-Science-Unternehmen für Verbrauchsgüter zu entwickeln.

SIRE hat seinen Hauptsitz in Mississauga (Ontario) und wird von einer Gruppe erfolgreicher Unternehmer geleitet, die über umfassende Erfahrung in den Bereichen Fertigung, Logistik und Vertrieb verfügen.

Kontaktstelle für Informationen:

Sire Bioscience Inc.

E-Mail: ir@sirebioscience.com

Die Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als Information Services Provider bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 handelt. Bei solchen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich um keine historischen Tatsachen oder Informationen oder Darstellungen der aktuellen Situation, sondern um Annahmen des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Pläne oder Ziele, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen, oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden können, könnten, würden, dürften oder werden bzw. eintreten oder erzielt werden. Zu den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Genehmigung der vier NPNs von FUSION durch Health Canada, die Vorteile des erweiterten Portfolios von FUSION und die Erwartung, dass der Kundenstamm von Fusion wachsen wird.

Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise will das Unternehmen den Lesern zur Kenntnis bringen, dass solche Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderweitigen Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.

Eine Investition in die Wertpapiere des Unternehmens ist ein spekulatives Unterfangen und mehreren Risiken unterworfen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, die unter der Überschrift Risk Factors in der auf SEDAR eingereichten Notierungserklärung des Unternehmens vom 22. August 2019 beschrieben sind.. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen bzw. zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

In Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen in dieser Pressemeldung bestimmte Annahmen getroffen. Obwohl das Unternehmen die Annahmen und Faktoren, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basiert, sowie die darin enthaltenen Erwartungen für angemessen hält, darf solchen Informationen und Aussagen nicht vorbehaltslos vertraut werden. Es besteht keine Zusicherung oder Garantie, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von den Inhalten solcher Informationen und Aussagen abweichen. Die in dieser Pressemeldung beschriebenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung und das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die hier enthalten sind bzw. auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Sämtliche nachfolgenden zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in schriftlicher und mündlicher Form, die entweder das Unternehmen oder in dessen Namen agierende Personen betreffen, sind ausdrücklich zur Gänze mit diesem Vorbehalt versehen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sire Bioscience Inc.

Jeff Zanini

213 Sterling Road, Suite 206

M6R 2B2 Toronto, Ontario

Kanada

email : ir@sirebioscience.com

Pressekontakt:

Sire Bioscience Inc.

Jeff Zanini

213 Sterling Road, Suite 206

M6R 2B2 Toronto, Ontario

email : ir@sirebioscience.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

LEAF kündigt den Termin für die Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2020 und eine Telefonkonferenz an Trillion Energy kündigt Evaluierung von sechs Prospektionsgebieten im Gasfeld SASB an