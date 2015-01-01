Sitka Gold: 19,3 m mit 5,04 g/t Gold in mächtigem Tiefentreffer!

Sitka Gold startet mit einem starken Tiefentreffer ins Yukon-Bohrprogramm 2026: 273,8 Meter mit 1,10 g/t Gold, darunter hochgradige Abschnitte mit bis zu 17,10 g/t Gold.

Die kanadische Sitka Gold (TSX-V: SIG; FSE: 1RF; OTCQX: SITKF) ist ein hervorragender Start in das Yukon-Bohrprogramm 2026 gelungen. Gleich das erste Ergebnis der neuen Kampagne auf dem RC-Goldprojekt im Tombstone Gold Belt übertrifft die Erwartungen: Ein tiefes Bohrloch stieß weit unterhalb der bestehenden Blackjack-Ressource auf eine mächtige, hochgradige Goldzone. Der spektakuläre Treffer untermauert das erhebliche Untertage-Potenzial der Lagerstätte ein weiteres Mal.

Mit einer Endtiefe von 1.093 Metern ist DDRCCC-26-121 das bislang tiefste Bohrloch, das je auf dem Projekt niedergebracht wurde. Es liefert den Beweis, dass sich die hochgradige Mineralisierung weit unterhalb der aktuellen Grubengrenzen fortsetzt.

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