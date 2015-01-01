Sitka Gold: Spin-out als Katalysator – US-Assets werden eigenständig, Yukon bleibt Wachstumsmotor

Sitka Gold will seine Gold- und Silberprojekte in Nevada und Arizona in ein neues Explorationsunternehmen einbringen, um sich stärker auf das RC Goldprojekt im Yukon zu konzentrieren.

Die kanadische Goldgesellschaft Sitka Gold (WKN A2JG70 / TSXV SIG) stellt die Weichen für eine Neuordnung seines Projektportfolios. Das Unternehmen hat Pläne eingeleitet, sein Goldprojekt Alpha in Nevada sowie das Gold- und Silberprojekt BurroCreek in Arizona in eine neue, noch zu benennende Explorationsgesellschaft auszugliedern. Mit diesem Schritt will Sitka die eigene Struktur stärker auf das RC Goldprojekt im Yukon ausrichten, das inzwischen seit einiger Zeit den klaren operativen Schwerpunkt des Unternehmens bildet.

Im Zentrum der geplanten Transaktion steht damit eine Trennung zweier Aufgabenbereiche. Während Sitka Gold seine personellen und finanziellen Ressourcen künftig noch gezielter auf die Weiterentwicklung von RC Gold konzentrieren will, soll die neue Gesellschaft die Projekte in Nevada und Arizona mit einem eigenen Managementteam vorantreiben. Nach Vorstellung des Unternehmens sollen so zwei eigenständige Gesellschaften entstehen, die jeweils mit eigener Strategie, eigener Kapitalallokation und eigener technischer Führung arbeiten.

