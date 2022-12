„Skillstraining EXPRESS“ mit DBT-Skills für Stresstoleranz, Emotionsregulation und gesteigerten Selbstwert

DBT-Skills für Jugendliche ab 12 Jahren, jetzt neu erschienen in der erfolgreichen SOWAS!-Sachbuchreihe von Psychologin Sigrun Eder – www.sowas-buch.de –

Skillstraining ist ein wichtiger Bestandteil der Dialektisch-behavioralen-Therapie, kurz „DBT“. Das Buch „Skillstraining EXPRESS“ richtet sich insbesondere an Jugendliche ab 12 Jahren, die Probleme mit Stresstoleranz, Emotionsregulation, zwischenmenschlichen Beziehungen und Selbstwert haben. Es ist grundsätzlich jedoch für alle Altersklassen geeignet.

Mithilfe der im Buch enthaltenen Aufgaben lässt sich die Emotionsregulation üben. Eine solche Fähigkeit erleichtert das Erkennen und Bewältigen von Problemsituationen. Zudem wird das Überprüfen von gängigen Denkmustern und die Entwicklung von stimmigen Glaubenssätzen geübt, was eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung konkret gefördert.

Des Weiteren geht es um Stresstoleranz, die Verbesserung von zwischenmenschlichen Fertigkeiten und eine solide Selbstwertsteigerung. So lässt sich das Ab und Auf des Lebens besser bewältigen.

Das handliche, von zwei professionellen Psychotherapeutinnen lösungsorientiert getextete und von einer namhaften österreichischen Künstlerin meisterhaft illustrierte Buch „Skillstraining EXPRESS“ erfüllt mehrere Funktionen.

Es ist …

* der passende interaktive Ratgeber für Jugendliche ab 12 Jahren,

* das geeignete Buch für alle Eltern, die ein fachlich fundiertes Skillstraining-Handbuch schenken wollen, und

* der für den Praxiseinsatz entwickelte Skillstraining-Leitfaden für professionelle Anwender:innen, die das Buch als Ergänzung zu Standardwerken einsetzen möchten.

„Skillstraining EXPRESS“ dient aufgrund der interaktiven Seiten als persönliches Handbuch, in das Gedanken, Gefühle und Erfahrungen direkt hineingeschrieben werden können. Es hilft dabei, sich selbst besser zu kennen und neue Skills zu erlernen, die Problemlösungsfähigkeiten stärken. Abwechslungsreiche Mitmach-Seiten regen zum Niederschreiben der eigenen Ideen an. Die interaktiven Elemente gibt es zu jedem im Buch besprochenen Thema.

Besonders geeignet ist „Skillstraining EXPRESS“ auch für Skills-Gruppen im klinischen und extramuralen Setting.

Mithilfe des Handbuchs werden nicht nur Skills für mehr Achtsamkeit oder bessere Stressbewältigung gelernt. Auch werden jene Skills gestärkt, die dabei helfen, gute und schöne Situationen auszukosten und insgesamt erfolgreicher zu sein. So kann „Skillstraining EXPRESS“ auch denjenigen helfen, die regelmäßig mit Prüfungs- oder Wettbewerbssituationen und anderen Stressoren konfrontiert sind.

Über die Autorinnen:

Univ.-Prof. Dr. Belinda Plattner ist Kinder- und Jugendpsychiaterin. Sie leitet die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin am Uniklinikum Salzburg. Mit viel Freude arbeitet sie seit über 20 Jahren mit Kindern und Jugendlichen, denen sie mit Rat und Tat zur Seite stehen darf.

Mag. Sigrun Eder hat 2008 bei der edition riedenburg die Buchreihe „SOWAS!“ gegründet. Sie arbeitet am Uniklinikum Salzburg als Klinische Psychologin, Systemische Familientherapeutin sowie Säuglings-, Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin des Instituts für Klinische Psychologie der Universitätsklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der PMU. Tätig ist sie an der UK für Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Mag. Angelika Suppan entdeckte schon früh ihre Begeisterung für kreatives Schaffen in den Bereichen Musik und Malerei. In ihrem Psychologiestudium spezialisierte sie sich auf Musikpsychologie und betreibt eine Mobile Musikschule in Wien und Tirol. Der bildenden Kunst ist sie als ausstellende Künstlerin dennoch treu geblieben.

„Skillstraining EXPRESS“ ist ab sofort im Buchhandel erhältlich.

Umfang: 140 Seiten

ISBN: 978-3-99082-113-8

EUR 24,90 inkl. USt.

Leseprobe und detaillierte Beschreibung sowie Innenansichten:

https://www.editionriedenburg.at/buecher/buchreihen/sowas/skillstraining-express-mit-den-besten-skillsuebungen-rasch-zum-erfolg-sowas/

Die gesamte SOWAS!-Buchreihe im Internet unter www.sowas-buch.de

