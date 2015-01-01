SLX wird zu SLW – neue Serie bei CARDIN Schiebetor-Antrieben

U.a. mit Low-Power-Technologie, Firmware-Update via Bluetooth sowie Kompatibilität zu Solar-Kit und magnetischen Endschaltern

Die selbsthemmenden 24 V Schiebetorantriebe der neuen CARDIN SLW-Serie stellen die neue Generation leistungsstarker Schiebetor-Automationen für den Einsatz in Wohnanlagen und kleingewerblichen Objekten dar. Sie wurde neu konzipiert, um den aktuellen Anforderungen von Installateuren und Endnutzern gerecht zu werden, wobei die Robustheit und Zuverlässigkeit erhalten bleiben, die die Vorgänger-Serie SLX zu einem Maßstab auf dem Markt gemacht haben. Die SLW-Antriebe vereinen somit moderne Steuerungstechnologie, hohe Energieeffizienz und maximale Flexibilität bei Installation, Bedienung und Wartung.

Dabei sind sie für Schiebetore mit einem Flügelgewicht von 800 kg (SLW824CB), 1.500 kg (SLW1524CB) oder 3.000 kg (SLW3024CB) ausgelegt und verfügen neben einer Versetzungsgeschwindigkeit von bis zu 13 m/min über die neue, sogenannte Low-Power-Technologie.

Reduzierter Standby-Stromverbrauch

Bei der Low-Power-Technologie wird der Stromverbrauch im Standy-Modus reduziert und so mehr auf eine energetische Nachhaltigkeit und höhere Energieeffizienz geachtet. Somit wird ein ressourcenschonender Betrieb von modernen Toranlagen unterstützt. Zudem werden hierbei die jüngsten europäischen Vorschriften eingehalten, wie etwa die EU-Verordnung 2023/826. Der Low-Power-Modus kann je nach spezifischer Anforderung einer Anlage konfiguriert oder deaktiviert werden. Ein weiteres Highlight mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit ist die Kompatibilität zu dem Solar-Stromversorgungs-Kit SUNPOWER.

Stromversorgung per Solarenergie optional

Mit dem CARDIN Kit SUNPOWER ist dank der beiden Photovoltaik-Panele eine netzunabhängige Installation – insbesondere dort, wo kein direkter Zugang zum Stromnetz vorhanden ist – optional möglich. Ebenso kann das Solar-Kit bei Anlagen mit geringem Energieaufwand eingesetzt werden. Das SUNPOWER-Set steht für eine zuverlässige Energieversorgung auch bei wechselnden Witterungsbedingungen und stellt einen stabilen Betrieb sicher. Ohne zusätzliches Zubehör ist eine native Integration an die SLW Schiebetor-Antriebe möglich.

Zusammenspiel von Encoder & magnetischen Endschaltern

Die SLW-Antriebe führen auch die Kompatibilität mit magnetischen Endschaltern ein (Zubehör erforderlich) und erweitern damit die Konfigurationsmöglichkeiten. D.h. das System eignet sich für unterschiedlichste Anlagentypen und Installationsanforderungen.

Ein weiterer Pluspunkt für Facherrichter:

Firmware-Update per App

Die neue SLW-Serie ermöglicht Firmware-Updates über Bluetooth (Zubehör erforderlich) direkt vor Ort. Werkstatteingriffe oder ein Austausch der Steuerplatine sind dadurch nicht mehr erforderlich, wodurch Wartungszeiten erheblich reduziert werden. Außerdem ist es möglich, die Steuerung über ein Smartphone oder Tablet aus der Ferne per App zu bedienen. In Verbindung mit den Apps CRD ONE und CRD TWO profitieren Endanwender von einer komfortablen Fernsteuerung ihrer Toranlage, während Facherrichter die Parametrierung, Programmierung und Wartung deutlich effizienter durchführen können.

Mehr (Witterungs-)Schutz für die Steuerung

Um anspruchsvolle Installationen beständiger gegen Witterungseinflüsse zu machen, wurde die elektronische Steuerung mit einem neuen Gehäuse ausgestattet und so der Schutz vor Regen, Wind und Staub verbessert. Zudem ist die Installation der Automation sowohl links als auch rechts der Durchfahrt möglich und eignet sich für bestehende sowie neue Toranlagen. Der eingesetzte Niederstrommotor sorgt für einen energieeffizienten, langlebigen und besonders leisen Betrieb, wodurch der Antrieb auch in sensiblen Umgebungen optimal eingesetzt werden kann.

Fazit

Die neuen SLW-Schiebetorantriebe sind v.a. energieeffizient (Low-Power-Technologie), nachhaltig (optionale Stromversorgung mit Solarenergie), besonders benutzerfreundlich (App-Anbindung möglich) und technisch fortschrittlich. Das konzeptionelle Redesign der bewährten SLX-Antriebe machen die neue SLW-Serie zu Schiebetorantrieben der nächsten Generation. Erhältlich bei CARDIN Deutschland – über den B2B Onlineshop von BKH Sicherheitstechnik.

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Frau Conny Schäfer

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BKH Sicherheitstechnik ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Ludwigshafen und seit über 20 Jahren im Bereich Sicherheitstechnik und Automatisierung in ganz Deutschland tätig. Unser Fokus liegt auf elektronischer Sicherheitstechnik für Privat- und Gewerbeobjekte, wie z.B. Alarmanlagen in Funk, Draht oder Hybrid, Videoüberwachung, Videotürsprechanlagen, Zutrittskontrolle, Smart Home und Brandschutz.

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Ergänzend zur Alarmanlagen-Produktpalette bietet die BKH Sicherheitstechnik ein breites Sortiment zur Videoüberwachung sowie Videosprechanlagen an und – als zweiten Schwerpunkt – zertifizierte Komponenten aus der EN 54-Normreihe für Brandwarnanlagen nach DIN VDE V 0826-2 im Sonderbau. Durch die Auswahl von Funk-, Draht-, Loop- oder Hybrid-Lösungen sind die BWA-Produkte von BKH äußerst flexibel und jederzeit modular erweiterbar.

Seit April 2024 ist BKH unter dem Namen „Cardin Deutschland“ zudem offizieller deutscher Distributor von CARDIN Elettronica. Das Sortiment umfasst u.a. Tor-Antriebstechnik, Automatisierungen, Funk-Steuertechnik, Schranken-Systeme und Lichtschranken.

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