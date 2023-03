Smart Host involviert Hotelkunden in Produktentwicklung

Hoteliers immer an Bord: Der Anbieter für eine automatisierte Kommunikationslösung zwischen Gast und Hotel setzt bei der Entstehung von Innovationen stets auf die Praxis.

Smart Host sorgt seit der Gründung für enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden bei der Entwicklung neuer Produkte und Features. Das Unternehmen arbeitet regelmäßig daran, seine Produkte den spezialisierten Bedürfnissen der Hotelbetreiber optimal anzupassen.

Um sicherzustellen, dass neue Produkte und Features den Anforderungen der Hoteliers entsprechen, kooperiert Smart Host hier eng mit ausgesuchten Kunden. Dabei werden die Hoteliers von Beginn an in den Entwicklungsprozess einbezogen. Wenn eine neue Produktidee intern grob ausgearbeitet worden und ein Design vorhanden ist, wählt das Team des Hotelmarketinglösungsanbieters unterschiedliche Ansprechpartner aus, um sie zu der Idee zu befragen oder das Produkt direkt im Betriebsalltag zu testen.

Anna Wiesler, Seehotel Wiesler am Titisee, ist überzeugt von der Vorgehensweise des Unternehmens: „Das User-Testing-Programm von Smart Host ermöglicht es uns, die Expertise aus unserer täglichen Praxis in die Produktentwicklung einzubringen. Somit können wir Lösungen für die Herausforderungen im Hotelalltag mitentwickeln und damit Erleichterungen für die Mitarbeiter im Hotel schaffen.“

„Unser Hauptfokus bei der Weiterentwicklung von Smart Host liegt immer darauf, den Hotels Arbeit abzunehmen und gleichzeitig ihren Umsatz zu steigern. Wir pitchen unseren Kunden deshalb bewusst schon vor der Entwicklung unsere Produktideen und fragen sehr detailliert nach Feedback. So stellen wir sicher, dass neue Funktionen in Smart Host auch immer einen echten Mehrwert für das Hotel haben“, fügt Tim Baumann, CPO bei Smart Host, hinzu.

Insbesondere bei größeren Features vereinbart Smart Host persönliche Treffen mit Hoteliers, bei denen die Produktidee präsentiert und direkt Feedback eingeholt wird. Somit sammeln die Entwickler möglichst zahlreiche Feedbacks, damit diese in den Prototypen mit einfließen. Auch bei kleineren Features geht Smart Host keine Kompromisse ein: In diesen Fällen werden Klickdummies oder Designs per E-Mail an Kunden gesendet, um sicherzustellen, dass die Features nicht nur von Smart Host als „cool“ empfunden werden, sondern tatsächlich einen Nutzen für die Hoteliers bieten.

Durch die enge Zusammenarbeit mit den Kunden kann Smart Host Produkte entwickeln, die exakt sowie praxisnah auf die Bedürfnisse der Hoteliers zugeschnitten sind und ihnen einen echten Mehrwert bieten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Smart Host GmbH

Herr Julian Leitner

Am Kupfergarten 6a

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 5683 9290

web ..: http://www.smart-host.com

email : info@smarthost.com

Die Smart Host GmbH mit Sitz in Berlin wurde durch den Südtiroler Unternehmer und Online-Marketing-Experten Julian Leitner im Jahr 2016 gegründet.

Das Unternehmen unterstützt Individualhotels mit einer etablierten CRM-Software-Lösung. Damit sorgt Smart Host für eine effektive Nutzung von Gastdaten zur Steigerung der Direktbuchungen und Gästezufriedenheit. Mit Hilfe von umfangreichen Algorithmen geschieht dies automatisiert und mit messbarem Erfolg.

Durch eine regelmäßige Weiterentwicklung sowie feste persönliche Ansprechpartner verändert die Smart Host CRM-Lösung den Rezeptionsalltag nachhaltig. Der Hauptfokus von Smart Host liegt auf der aktiven Unterstützung von Hoteliers, ihre Gäste besser zu kennen, zielgerichteter mit ihnen zu kommunizieren, Arbeitsaufwand zu verringern und für mehr Buchungen und Umsatz zu sorgen.

Die Smart Host CRM-Software ist vollständig DSGVO konform und rechtssicher.



Pressekontakt:

Wolf.Communication & PR by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

