Snapmaker ist stolzer Sponsor der Printed World Conference 2025 in Amsterdam

Als Unternehmen das tief in der Maker-Bewegung verwurzelt ist, erkennt Snapmaker die Bedeutung von Gemeinschaft und Innovation.

_Stärkung der globalen Maker-Community durch Innovation und Zusammenarbeit_

Amsterdam, Niederlande – 15. Mai 2025 – Snapmaker, ein führendes Unternehmen für multifunktionale Fertigungswerkzeuge, freut sich, seine Sponsoring-Partnerschaft für die bevorstehende Printed World Conference 2025 bekannt zu geben, die vom 22. bis 23. Mai im B. Amsterdam B3, Europas größtem Start-up-Hub, stattfinden wird. Diese führende europäische Veranstaltung bringt Hunderte von Teilnehmern zusammen – darunter Maker, Designer, Kreative und Branchenexperten – zu zwei Tagen voller inspirierender Vorträge, praxisnaher Workshops und vielfältigen Networking-Möglichkeiten.

Als Unternehmen das tief in der Maker-Bewegung verwurzelt ist, erkennt Snapmaker die Bedeutung von Gemeinschaft und Innovation. Mit dem Sponsoring bekräftigt Snapmaker sein Engagement, Kreative auf allen Ebenen zu unterstützen – von erfahrenen Profis bis hin zu leidenschaftlichen Einsteiger:innen.

Höhepunkte von Snapmaker auf der Printed World Conference 2025:

* Testpilot-Programm: Anlässlich des bevorstehenden 9-jährigen Jubiläums lädt Snapmaker neun herausragende Testpiloten ein – alles Gewinner globaler Videowettbewerbe und bedeutende Mitglieder der Community -, an der Konferenz teilzunehmen. Diese Persönlichkeiten stehen exemplarisch für Kreativität und technisches Können. Snapmaker freut sich, ihnen eine Plattform für Austausch und Vernetzung mit der weltweiten Maker-Community zu bieten.

* Kooperations-Workshop mit Variable Seams: In Zusammenarbeit mit der renommierten Mode-Innovatorin Variable Seams sponsert Snapmaker einen einzigartigen Modular-Design-Workshop, der die Schnittstelle zwischen 3D-Druck und Modedesign erforscht. Dieser Workshop findet im Rahmen der „30-Day Modular Design Challenge“ statt – einer Online-Videoserie, in der Variable Seams das Spiel „_Modular Mayhem: A Game for Designing Sustainable Structures“_ spielt. Der Workshop schlägt eine Brücke zwischen virtueller Kreativität auf dem Bildschirm und greifbarem Handwerk vor Ort.

* Unterstützung für Beverly Tan von Ecovate 3D: Snapmaker ist stolz darauf, Beverly Tan von Ecovate 3D zu unterstützen – eine Pionierin der US-amerikanischen Maker-Szene und Inhaberin eines 3D-Druck Ladenlokals in North Carolina. Beverly wird einen Vortrag mit dem Titel „_Connecting the 3D Printing Community Through In Person Experiences“_ halten. Ihre Teilnahme unterstreicht die globale Reichweite und den kollaborativen Geist der Maker-Community.

„Die Printed World Conference ist mehr als nur eine Veranstaltung – sie ist eine Fest der Kreativität, Innovation und Gemeinschaft“, sagt Blayne Sapelli, Creative Marketing Manager bei Snapmaker. „Wir fühlen uns geehrt, Teil dieses inspirierenden Treffens zu sein, und freuen uns auf die Ideen und Kooperationen, die daraus entstehen werden.“

Die Teilnehmer:innen erwartet ein vielfältiges Programm mit über 25 Vortragenden, kuratierten Workshops und einer Ausstellung mit über 30 Unternehmen. Mit einem All-Inclusive-Ticket, das Zugang zu Vorträgen, interaktiven Sessions, Mahlzeiten und Networking-Events bietet, verspricht die Printed World Conference 2025 ein unvergessliches Erlebnis zu werden.

Über Snapmaker

Snapmaker ist ein design- und ingenieurgetriebenes Unternehmen, das hochwertige, multifunktionale 3-in-1-3D-Drucker für die Maker-Community entwickelt und produziert. Mit Fokus auf Innovation, Präzision und benutzerfreundlichem Design ermöglichen die Produkte von Snapmaker ihren Nutzer:innen, kreative Ideen mit außergewöhnlicher Vielseitigkeit und Funktionalität zu verwirklichen.

Weitere Informationen unter: www.snapmaker.com

Über die Printed World Conference 2025

Weitere Informationen zur Printed World Conference 2025 finden Sie unter: https://printed-amsterdam.com/

