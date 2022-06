So erhöhst du den Energiewert von Tierfutter

Dass die Nahrung sowohl das Wohlergehen des Tieres als auch Beschwerden begünstigen kann, ist nichts Neues. Entdecke die Möglichkeit jedes Tierfutter optimal verträglich aufzuwerten.

Als Tierbesitzer kennst du dich aus mit den verschiedenen Futtermarken und du weißt natürlich, was dein Tier am liebsten frisst. Doch weißt du auch, welche Qualität die gekaufte Tiernahrung besitzt? Durchschaust du die Inhaltsangaben der Hersteller? Kannst du hübschen Verpackungen und Worten wie „Premium“ oder „natürliche Ernährung“ glauben? Die Welt des Animalfood ist global vernetzt und vervielfacht sich seit Jahren. Wo was eingekauft, wie was zusammengemixt wird und welch echter Wert in den Futterbestandteilen steckt, ist oft intransparent.

Dass die Nahrung sowohl das Wohlergehen des Tieres als auch Erkrankungen begünstigen kann, ist nichts Neues. Doch es gibt Möglichkeiten, jedes, wirklich jedes Futter aufzuwerten, um das Tier lebenslang optimal zu versorgen. Der Schlüssel dazu ist die Energetisierung des Futters. Die Wertigkeit des Futters wird durch die Energie-Information gesteigert und bleibt unbegrenzt erhalten. Schadstoffe werden herausgelöst. Denn je besser und verträglicher die Nahrung, umso einfacher kann der Körper sie aufnehmen und für das eigene Wohlergehen umwandeln. Gesundheitliche Maleschen oder Energiemangel können behoben werden.

Tierfutter zu energetisieren und aufzuwerten ist ganz einfach. Für eine intensive Wirkung stellst du die abgebildete Energiekarte zu deinem Futtervorrat und belässt sie dauerhaft dort.

Alternativ stellst du das Futter in seiner Verpackung oder den befüllten Fressnapf für einige Minuten auf die Energiekarte, bevor du es dem Tier gibst.

Kurz erklärt, so wirkt die Energiekarte: Die geometrische Form des Torus und die türkise Farbe geben spezielle lichtvolle Energie-Frequenzen aus der Lichtsprache in das Futter ab. Dabei wird das Futter energetisch gefiltert und durch reinstes Licht aufgewertet, ähnlich einer Programmierung. Lichtsprache ist eine uralte Energie-Sprache, die durch Formen und Farben kommuniziert und auf Harmonisierung und Heilung ausrichtet.

Da alle Tiere eine unverstellte Anbindung an Energie-Frequenzen besitzen und diese auch für sich nutzen, werden sie das energiereiche, wertvolle Futter mit Freude annehmen. Du kannst jedes Futter für egal welches Tier mit dieser Energiekarte aufwerten. Beobachte dein Tier und erlebe die kraftvolle, gesunde Wirkung.

Die Energiekarte gibt es hier im Shop.

Mehr Informationen zur Lichtsprache findest du hier.

