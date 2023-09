So gelingt der Immobilienverkauf in Kiel

Beim Immobilienverkauf in Kiel gibt es einiges zu beachten und viele Schritte zu befolgen. Damit alles gelingt, kann die Höpfner Immobilien GmbH helfen.

Wer einen Immobilienverkauf in Kiel plant, muss mit großer Konkurrenz rechnen und einiges beachten. Darum ist es hilfreich, auf Immobilienmaklerinnen und -makler wie die Höpfner Immobilien GmbH zurückzugreifen. Denn mit einer gelungenen sowie gezielten Immobilienvermarktung ist ein erfolgreicher Verkauf kein Problem mehr.

Präsentation und Exposé

Der Erfolg eines Immobilienverkaufs hängt maßgeblich von der Qualität der Präsentation der Immobilie ab. Damit sie gut abläuft, sollte sie fachlich und emotional die Vorzüge betonen. Dabei unterstützen professionelle Fotografien sowie Videos, welche den Charme der Immobilie in den Mittelpunkt stellen. Um ein Exposé anzufertigen, ist es zudem hilfreich, einiges an Erfahrung mitzubringen und die Marktsituation gut zu kennen. Immobilienmaklerinnen und -makler stehen Verkaufenden bei der Erstellung zur Seite.

Den optimalen Verkaufspreis festlegen

Um den richtigen Verkaufspreis für eine Immobilie festzulegen, sind Kenntnisse des Marktes unerlässlich. Darum sollten hierzu Immobilienmaklerinnen oder -makler befragt werden, welche die Situation in Kiel bestens kennen. Mit zahlreichen Vergleichsdaten und einer Analyse der Zielgruppe lassen sich faire und realistische Preise ermitteln.

Regionales Marketing in Kiel

Die Region nimmt einen erheblichen Einfluss auf den Wert einer Immobilie. Da sich Interessierte außerdem innerhalb von bestimmten Städten oder Gemeinden umsehen, ist es sinnvoll, Marketing in diesen Regionen gezielt einzusetzen. Dazu gibt es zahlreiche geeignete Kanäle. Der wichtigste ist der des Nachbarschaft-Marketings. Interessierte können über Flyer, Plakate, Lokalzeitungen und Mund-zu-Mund-Marketing gut erreicht werden. Selbstverständlich spielen in der heutigen Zeit auch soziale Medien und der Einsatz von Apps eine wichtige Rolle.

So klappt eine erfolgreiche Besichtigung in Kiel

Da richtiges Marketing viele Menschen erreicht, ist es nötig, vor der Besichtigung eine Vorauswahl zu treffen. Dabei können Immobilienmaklerinnen und -makler helfen. Sobald die besten Interessierten aus den zahlreichen Anfragen herausgefiltert sind, kann die Besichtigung beginnen. Alle wichtigen Unterlagen sollten bereits bereitliegen, damit die Fragen der Besuchenden beantwortet werden können.

Vertragsabschluss

Sind die idealen Interessierten ausgewählt worden, kommt es zum Vertragsabschluss. Damit das Geld pünktlich und korrekt überwiesen wird, ist die Unterstützung von professionellen Immobilienmaklerinnen und -maklern hilfreich. Denn diese prüfen den Vertrag, in dem alle Daten festgehalten werden und geben Hilfestellung beim Notartermin.

Höpfner Immobilien ist für Eigentümer, die planen Ihre Immobilie zu verkaufen, da

Mit Erfahrung und Expertise steht die Höpfner Immobilien GmbH allen zur Verfügung, die eine Immobilie in Kiel verkaufen möchten. In der Beselerallee 61 in 24105 Kiel stehen die Türen des Immobilienbüros für Fragen offen. Auch über die Telefonnummer 0431 5 30 300-0 oder über die E-Mail-Adresse kiel@hoepfnerimmobilien.de sind die Expertinnen und Experten für die Verkäuferinnen und Verkäufer in Kiel und Umgebung da.

