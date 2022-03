Softwareentwickler Lexware unterstützt Ausbildung an der Fakultät Informatik

Lexware sponsert Fakultät Informatik der Hochschule Reutlingen. Mittel sind für weiteren Ausbau von Forschung und Lehre geplant.

Mit Lexware gewinnt die Fakultät Informatik an der Hochschule Reutlingen einen weiteren Sponsor, nachdem in der vergangenen Woche auch ein Sponsoring abgeschlossen werden konnte. Mit einem großzügigen Sponsoring unterstützt Lexware die Fakultät Informatik. Das in Freiburg ansässige Unternehmen Lexware entwickelt schwerpunktmäßig kaufmännische Software.

Ein Themenfeld, mit dem sich auch die Studierenden, vor allem in den Wirtschaftsinformatik-Studiengängen der Fakultät, befassen. Das Sponsoring, so Prodekan Prof. Dr. Josef Schürle, zeige dabei einmal mehr, dass die hervorragenden Rankingergebnisse und damit die Qualität der Studiengänge der Reutlinger Wirtschaftsinformatik auch von den Unternehmen wahrgenommen werden. „Dass uns jetzt mit Lexware ein Unternehmen unterstützt, das Software im kaufmännischen Bereich entwickelt, ist natürlich auch eine indirekte Auszeichnung für unsere Absolventinnen und Absolventen. Als Professor für Wirtschaftsinformatik freue ich mich darüber besonders.“

Insgesamt bietet Fakultät Informatik der Hochschule Reutlingen vier Bachelor und drei Masterstudiengänge an. Sie zählt zu den besten Informatik Fakultäten im Land. Das beweisen immer wieder verschiedene sehr gute Ranking Ergebnisse und Beurteilungen unabhängiger Institute und Zeitschriften sowie unserer Studierenden. So belegte die Wirtschaftsinformatik im bundesweiten Test der WirtschaftsWoche den dritten Platz. Auch im CHE Ranking oder U-Mutirank platzierten sich die Studiengänge immer wieder im vorderen Bereich aller Studiengänge.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hochschule Reutlingen

Herr Siewe-Reinke Alfred

Alteburgstraße 150

72762 Reutlingen

Deutschland

fon ..: 07121 271 4052

web ..: http://www.informatik-reutlingen.de

email : presse@informatik-reutlingen.de

Pressekontakt:

Hochschule Reutlingen

Herr Siewe-Reinke Alfred

Alteburgstraße 150

72762 Reutlingen

fon ..: 07121 271 4052

web ..: http://www.informatik-reutlingen.de

email : presse@informatik-reutlingen.de

