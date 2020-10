Sog statt Druck: Wie Bauunternehmen ihre Qualität wirkungsvoll im Internet präsentieren

Eine attraktive, wirkungsvolle Präsentation des Bauunternehmens und seiner Qualitäts- und Serviceleistungen gehört zu den Standard-Anforderungen eines professionellen Bauunternehmens.

Wann aber ist eine Präsentation attraktiv und wann gleichzeitig wirkungsvoll? Die Antwort: Wenn sie einen überdurchschnittlich-hohen Erinnerungswert hat und dadurch einen unbewussten Sog auf Bauinteressenten ausübt, um weitere Details in Erfahrung zu bringen!

Überholte Werbemittel generieren keinen Sog

Wer glaubt, er sei gut beraten, wenn er den klassischen Werkzeugkasten aus dem Marketing aktiviert, der irrt. Nichts ist für Bauinteressenten langweiliger und ineffektiver, als reihenweise Imagebroschüren, Kundenzeitschriften, Hauskataloge & Co. zu sammeln. Diese Art von Werbemitteln bringt sie nämlich in der Regel keinen Schritt näher an ihre so wichtige Entscheidung heran.

Bauinteressenten neugierig machen

Zielführender jedenfalls ist es, mit Informationen und Themen zu arbeiten, die konkrete Inhalte zur Qualität der Zusammenarbeit zwischen dem Bauunternehmen und seinen Bauherren wiedergeben.

Schriftliche Erfahrungen übergebener Bauherren sind dazu bestens geeignet. Diese sind sowohl authentisch als auch glaubwürdig und vor allem belastbar. Deswegen üben sie Sog auf Bauinteressenten durch ihre besondere Faszination aus und sind für deren Entscheidung von größter Relevanz.

Führen Sie eine Bauherrenbefragung durch

Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, dann tun Sie es jetzt. Führen Sie einfach eine schriftliche Befragung Ihrer aktuell in den letzten 12 Monaten übergebenen Bauherren durch! Solche Ergebnisse sind für jeden Bauinteressenten von größter Wichtigkeit. An diesen können sie erkennen, wie Ihre Bauherren zu Ihnen als Baupartner stehen.

Das gilt sowohl für fachliche Leistungen als auch für die Qualität der Kommunikation und der allgemeinen Zusammenarbeitsprofile.

Bauherrenbefragungen liefern motivierende Informationen

Zu den motivierenden Informationen aus Bauherrenbefragungen, die Sog auf Bauinteressenten auslösen, gehören neben den vertraglichen und budgetären Verläufen z.B. die Wunsch- und Anforderungserfüllung und die Erreichbarkeit und Kommunikationsbereitschaft der verantwortlichen Mitarbeiter. Außerdem spielen die Änderungsbereitschaft des Unternehmens, die Qualität und Vielfalt der Bemusterungen, die Baustellensauberkeit und die rechtzeitige Mängelbeseitigung eine gewichtige Rolle.

Externe Unterstützung konsultieren

Wenn, aus welchen Gründen auch immer, die Durchführung, Auswertung und Veröffentlichung von Ergebnissen aus der Bauherrenbefragung nicht mit eigenen Ressourcen machbar ist, gibt es Spezialisten, die sich auf diese Thematik konzentriert haben.

Sprechen Sie diese auf deren Erfahrungen an und Sie werden erkennen, dass es im Ergebnis auf jeden Fall lohnt, die längst überholten Werkzeuge aus dem Marketing-Mix von Gestern über Bord zu werfen und neue, innovative Wege zu gehen.

Verantwortlich: Theo van der Burgt (Geschäftsführer BAUHERRENreport GmbH)

PS: Nutzen Sie jetzt zu attraktiven Konditionen Ihre Chance für ein weithin sichtbares Qualitäts-Profil mit scharfer Abgrenzung von Wettbewerbern Ihres Einzugsgebietes.

In Zusammenarbeit mit dem ifb Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH ermittelt, zertifiziert und veröffentlicht die BAUHERRENreport GmbH die Zufriedenheit übergebener Bauherren mit deren Baupartner. Über das Qualitätssiegel „GEPRÜFTE BAUHERREN-ZUFRIEDENHEIT“ auf der Homepage des so geprüften Anbieters werden Bauinteressenten dann direkt zu den Ergebnissen im BAUHERREN-PORTAL geführt.

Wenn Sie Ihr Bauunternehmen mit repräsentativen Qualitäts- und Serviceleistungen unverwechselbar aus der Masse hervorheben und über eine Alleinstellung scharf vom Wettbewerb abgrenzen wollen, melden Sie sich einfach bei uns. Für die Zukunft Ihres Unternehmens könnte das eines der wichtigsten Gespräche werden.

Sie erreichen uns unter 021 31 – 742 789-0. Oder schreiben Sie uns eine Mail: welcome@bauherrenreport.de. Wir melden uns dann gerne bei Ihnen.

Mehr Informationen finden Sie in unseren Qualitäts-Blogs:

WordPress Jimdo Blogspot

und im PR-Portal der Wirtschaft,

… sowie natürlich bei unseren Kunden im BAUHERREN-PORTAL wie z.B. bei der EKB Massivhaus GmbH, Mönchengladbach, der Euro Massiv Bau GmbH, Duisburg, der Verfuß GmbH, Hemer und Köln, der Roth Baumeisterhaus GmbH, Germersheim, der Idea Dein Haus GmbH, Gera und Leipzig, der MHB Stumm GmbH, Münsingen, der Mutter Systembau AG, Waldshut-Tiengen, der Wirtz & Lück Wohnbau GmbH, Langenfeld und Solingen, der Wegener Massivhaus GmbH, Paderborn, der Meisterbau GmbH Teltow, Potsdam, der OSTRAUER Baugesellschaft mbH, Ostrau und Dresden, der CeDe Haus GmbH, Biedenkopf, der Grund Invest GmbH & Co. KG, Paderborn, der Ökowert PlanProjekt GmbH & Co. KG, Dresden, der Klee Haus Baupartner GmbH, Dessau-Roßlau, der Kreativ Massivhaus GmbH, Landau, der MHEL Massivhaus GmbH, Merseburg und Leipzig, der Plan-Concept-Massivhaus GmbH, Bonn, der PICK PROJEKT GmbH, Neuss, Grevenbroich und Düsseldorf, der reinsch:massivhaus GmbH, Bad Nauheim oder der VARWICK Architektur GmbH, Steinfurt und Münster.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

Deutschland

fon ..: 02131 – 74 27 890

fax ..: 02131 – 74 27 894

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de

Zu den motivierenden Informationen aus Bauherrenbefragungen, die Sog auf Bauinteressenten auslösen, gehören neben den vertraglichen und budgetären Verläufen z.B. die Wunsch- und Anforderungserfüllung und die Erreichbarkeit und Kommunikationsbereitschaft der verantwortlichen Mitarbeiter.

Pressekontakt:

Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

fon ..: 02131 – 74 27 890

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bauunternehmen: Content-Marketing mit Suchmaschinen-Optimierung kombinieren