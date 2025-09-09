Solar Süddeutschland bei Welt der Wunder – Wärmepumpen und Photovoltaik im Praxistest

PV und Wärmepumpe: Das perfekte Zusammenspiel

Die Energiewende beginnt im eigenen Zuhause: Die neue TV-Dokumentation in der Rubrik „Green Life“ von Welt der Wunder zeigt, wie das Unternehmen Solar Süddeutschland Kundinnen und Kunden den Weg zu klimafreundlicher Wärme und sauberem Strom ebnet. Im Mittelpunkt stehen Wärmepumpen und Photovoltaik – zwei Technologien, die zusammen ein starkes System für die Zukunft bilden.

– Sendetermin: 09. September 2025, 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV

– Online: Ab 20:15 Uhr auch auf dem YouTube-Kanal von Welt der Wunder

Wärmepumpen im Fokus – Fakten statt Mythen / https://www.youtube.com/@WeltderWunder

Obwohl Wärmepumpen längst ausgereift sind, halten sich Vorurteile und Missverständnisse hartnäckig. Die Dokumentation begleitet Johannes Ostwald von Solar Süddeutschland in den Schwarzwald – direkt zu den Kundinnen und Kunden. Er erklärt, warum sachliche Aufklärung entscheidend ist und welche Rolle fundierte Planung bei der Energiewende spielt.

Von der Beratung bis zur Installation – alles aus einer Hand

Das Kamerateam ist dabei, wenn alte Heizungsanlagen ausgebaut, neue Systeme verlegt und Photovoltaikanlagen installiert werden. Fachberater Steve Reibert schildert, welche Fragen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer am meisten bewegen – und warum am Ende eine klare, faktenbasierte Planung Sicherheit schafft.

Die Zukunft gehört integrierten Lösungen. Christian Wansidler zeigt in der Dokumentation, wie Stromproduktion und Wärmeerzeugung optimal aufeinander abgestimmt werden. So entsteht ein System, das nicht nur effizient, sondern auch zukunftssicher ist.

Die Mission von Solar Süddeutschland

Gegründet als regionales Unternehmen, verfolgt Solar Süddeutschland von Anfang an eine klare Vision: Die Energiewende verständlich, bezahlbar und praxisnah zu machen. „Es geht darum, Menschen mitzunehmen – durch Klarheit, Transparenz und verlässliche Umsetzung“, betont Johannes Ostwald.

Kundenerfahrungen und Ausblick

Am Ende der Doku kommen auch Kundinnen und Kunden zu Wort: Sie berichten von der Entscheidung für eine Wärmepumpe, dem Zusammenspiel mit PV-Anlagen und den spürbaren Veränderungen im Alltag. Mit einem Blick auf frisch installierte Solarmodule und ein funktionierendes Heizsystem wird deutlich: Die Energiewende passiert nicht in der Theorie – sie beginnt auf jedem Dach, in jedem Haus, mit jeder Entscheidung.

Weitere Informationen zum Unternehmen: https://www.solar-sueddeutschland.de/

