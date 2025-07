EST-SOLAR: Photovoltaik, Wärmepumpen & Drohnenprüfung für Warendorf und Halle (Westf.)

EST-SOLAR bietet in Warendorf und Halle (Westfalen) moderne Lösungen wie Photovoltaik, Wärmepumpen, E-Ladesäulen und Drohnen-Wärmebildprüfungen zur energetischen Optimierung.

EST-SOLAR bietet zukunftsweisende Energielösungen für Privatpersonen und Unternehmen in der Region Warendorf und Halle (Westfalen). Der Anbieter setzt auf innovative Technologien wie Photovoltaikanlagen, effiziente Wärmepumpensysteme, Ladesäulen für Elektrofahrzeuge sowie Wärmebildprüfungen per Drohne, um nachhaltige und wirtschaftliche Heiz- und Mobilitätslösungen voranzutreiben.

Photovoltaik: unabhängige Stromversorgung

EST-SOLAR installiert maßgeschneiderte Photovoltaik-Systeme und kombiniert diese bei Bedarf mit Energiespeichern. Die Systeme ermöglichen Kunden, ihre Stromkosten langfristig zu senken und sich von externen Strompreisen unabhängiger zu machen. Durch die direkte Nutzung eigener Erträge und reduzierte Netzbelastung wird ein aktiver Beitrag zur Energiewende geleistet.

Wärmepumpen und E-Ladesäulen: Effizienz und Klimaschutz

Das Unternehmen realisiert moderne Wärmepumpenanlagen für Neubauten und Bestandsimmobilien, die mittels Umweltenergie oder Erdwärme effizient heizen und kühlen. Ergänzt wird das Portfolio durch die Errichtung von Ladesäulen für E-Fahrzeuge – für private Garagen bis hin zu Firmenparkplätzen. So wird Elektromobilität direkt vor der Haustür praktikabel integriert.

Drohnen-Wärmebildprüfung: präzise Analyse aus der Luft

Mit dem Service EST Fly bietet EST-SOLAR Wärmebildprüfungen per Drohne an. Diese flugtauglichen Prüfungen ermitteln Wärmeverluste an Gebäuden schnell und präzise – ohne Gerüst und mit minimaler Störung im Alltag. Betreiber erhalten umfassende Wärmebilder und konkrete Empfehlungen für energetische Sanierungen, um Energieeffizienz gezielt zu optimieren.

Kompetente Energielösungen und Kontakt vor Ort in Versmold

EST-SOLAR, mit Sitz in der Oesterweger Str. 26b, 33775 Versmold, bietet ein ganzheitliches Portfolio an: hochwertige Photovoltaik-Anlagen, effiziente Wärmepumpen, E-Ladesäulen und innovative Drohnen-Wärmebildprüfungen. Interessierte können montags bis freitags von 8:30 bis 16:00 Uhr telefonisch unter 05423 4777991 sowie per E-Mail: info@est-solar.de oder per Whatsapp 05423 4777991 Informationen zu Produkten, Beratungsterminen und individuellen Fördermöglichkeiten einholen.

