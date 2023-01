Solar- und Windenergie sind Freiheitsenergien

Für Unabhängigkeit von Kohle und Gas sorgen Wind- und Solarenergie. Nötig dafür sind Rohstoffe wie Lithium.

Der Physiker und Zukunftsforscher Ulrich Eberl hat kürzlich aufgezeigt, dass es viele gute Möglichkeiten gibt, aus der Klima-Krise zu kommen. Ein Punkt sind natürlich die erneuerbaren Energien. Strom aus Wind oder Sonne ist heute sogar billiger als Strom aus Kohle. Heute besitzen China und Indien zusammen mehr erneuerbare Energie als die USA und die EU zusammen. Und auf den Dächern hierzulande wäre noch viel Platz für Photovoltaikanlagen. Die Elektromobilität, der grüne Wasserstoff oder eine sinnvolle Sanierung von Gebäuden sind weitere Punkte, die verstärkt angegangen werden müssen. Schließlich gelingt es etwa in den Niederlanden innerhalb von acht Tagen ein altes Haus in den Passivhaus-Standard zu versetzen. Das Zauberwort heißt Energiesprung und bezeichnet das Konzept für die energetische Sanierung von Gebäuden. Mehrere tausend Reihenhäuser in den Niederlanden wurden so bereits saniert. Andere Länder streben bereits danach dieses Verfahren zu kopieren.

Die Ziele sind klar, weniger Emissionen, grüne Energien, auch eine grüne Stahl- und Chemieindustrie gehören dazu. Hilfreich wäre auch die Speicherung von CO2. Dies wird etwa in Island mit einer Art riesiger Staubsauger gemacht. Beim Orca-Projekt dort wird das CO2 angesaugt, abgetrennt und unterirdisch gespeichert. Auch auf Wasserstoff werden große Hoffnungen gesetzt. Denn er kann fast verlustfrei und in großen Mengen gespeichert und auch über große Strecken transportiert werden. Besonders sinnvoll ist Wasserstoff im Flug- oder Schiffsverkehr oder im Langstreckentransportwesen. Noch ist die Energiegewinnung aus Wasserstoff jedoch eine relativ teure Angelegenheit. Energie muss auch speicherbar sein, da helfen Lithium-Ionen-Akkus. In diesen ist das sogenannte weiße Gold, nämlich Lithium enthalten, ein Rohstoff für den Klimawandel also, ohne den es nicht geht.

Lithium gibt es in den zwei Lithium-Projekten von ION Energy – https://www.youtube.com/watch?v=Fh72Uv_w9WI – in den Lithium-Salaren in der Mongolei, einem bergbaufreundlichen Land.

Ein anderes Unternehmen, Li-Metal – https://www.youtube.com/watch?v=wPhIXGd6dk4 – kümmert sich um kostengünstige Lithiumanoden der Zukunft.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Li-Metal (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/li-metal-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tosca entscheidet sich zwecks Implementierung der RFID-basierten Rückverfolgung seiner wiederverwendbaren Behälter für die Partner Mojix und Coriel