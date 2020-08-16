  • Sommerferien zu Hause: Spielerisch etwas für unsere Umwelt tun

    Die Sommerferien sind für viele Familien eine gute Gelegenheit, zu Hause
    aufzuräumen, auszusortieren, Platz für das neue Schuljahr zu schaffen und Zeit mit den Kindern zu
    verbringen.

    BildAusgediente LED- und Energiesparlampen, nicht mehr genutzte Lichterketten oder kaputte
    Elektrogeräte, die zwischen Kinderzimmer und Abstellraum zum Vorschein kommen, landen dabei
    fälschlicherweise oft im Hausmüll. Genau hier setzt ein einfaches Ferienprojekt für die ganze Familie an: Mit den Informationen und der Sammelstellensuche von Lightcycle können Eltern gemeinsam mit ihren Kindern herausfinden, was nicht in den Hausmüll darf, warum richtige Entsorgung wichtig ist und wo alte Lampen in der Nähe abgegeben werden können.

    Lernmomente müssen nicht künstlich geschaffen werden. Häufig bieten gerade alltägliche Situationen die besten Gelegenheiten zur Wissensvermittlung. Aus einfachem Aufräumen entsteht so ein schönes Familienprojekt und ein praktischer Einstieg in das Thema Recycling, geeignet für kleine und große Kinder. Wer gemeinsam hinschaut, macht Kreislaufwirtschaft greifbar und weckt Neugier für klimafreundliches Handeln. „Kinder verstehen Recycling besonders gut, wenn sie es an konkreten Beispielen erleben“, sagt Stephan Riemann, Geschäftsführer bei Lightcycle. „Eine alte Lampe ist dann nicht einfach Müll, der in der Schublade verschwindet oder im Hausmüll landet. Sie zeigt anschaulich, dass viele Produkte wertvolle Bestandteile enthalten, die richtig gesammelt, recycelt und wiederverwertet werden können.“

    Ausgediente LED- und Energiesparlampen gehören weder in den Hausmüll noch in den Gelben Sack oder den Glascontainer. Sie enthalten elektronische Bauteile und müssen deshalb getrennt gesammelt werden. Das gilt auch für viele Lichterketten und Solarlampen, die elektrische oder elektronische Komponenten enthalten. Werden diese Produkte fachgerecht zurückgegeben, können sie umweltgerecht behandelt und wertvolle Materialien zurückgewonnen werden. Für die richtige Entsorgung hilft ein einfacher Trick: Lassen sich LED- oder Energiesparlampen aus einer Leuchte herausnehmen, sollten sie separat abgegeben werden. Sind die Leuchtmittel fest verbaut, etwa bei modernen Lichterketten, gilt das gesamte Produkt als Elektroaltgerät und gehört ebenfalls zu einer geeigneten Rückgabestelle.

    Aufräumen mit Lerneffekt: Drei einfache Schritte für den pädagogischen Recyclingspaß

    1. Gemeinsam sortieren: Vor dem Aufräumen drei Kisten vorbereiten: eine für Müll, eine für Dinge, die weitergenutzt oder aufbewahrt werden können, und eine Recyclingbox für alte LED- und Energiesparlampen, defekte Lichterketten, Solarlampen oder kleine Elektroaltgeräte.

    2. Gemeinsam recherchieren: Das gemeinsame Suchen nach Antworten auf Recyclingfragen
    macht aus dem Aufräumen einen Lernmoment und zeigt, dass Umweltschutz im Alltag beginnt.

    3. Sammelstelle finden: Über die Lightcycle-Sammelstellensuche finden Familien passende
    Rückgabemöglichkeiten in ihrer Nähe. Die Abgabe lässt sich einfach mit dem nächsten Einkauf
    oder einer kleinen Fahrradtour verbinden.

    Mit diesen einfachen Schritten wird das Aufräumen in den Sommerferien zu einem praktischen
    Umweltprojekt für die ganze Familie. Kinder lernen, dass sie selbst etwas zum Klimaschutz beitragen können, wenn sie Dinge nicht achtlos wegwerfen, sondern überlegen, ob sie weitergenutzt, repariert oder richtig recycelt werden können.

    Bundesweit stehen mehrere Tausend Sammelstellen in Bau-, Drogerie- und Supermärkten sowie im Elektrofachhandel zur Verfügung. Diese sind unter www.sammelstellensuche.de einfach auffindbar.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Lightcycle
    Frau Martha Stanchi
    Elsenheimerstr. 55a
    80687 München
    Deutschland

    fon ..: +49 89 4524669 0
    web ..: https://www.lightcycle.de/
    email : redaktionsbuero@lightcycle.de

    Über Lightcycle

    Lightcycle ist das nicht gewinnorientierte Rücknahmesystem führender Beleuchtungshersteller. Seit über 20 Jahren organisiert das Unternehmen die fachgerechte Entsorgung von ausgedienten Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen sowie Leuchten. Als beauftragter Dritter erfüllt Lightcycle die gesetzlichen Anforderungen des Elektroaltgerätegesetzes (ElektroG) für Hersteller und Verbraucher.

    Privatpersonen können Altlampen bequem über Sammelboxen im Handel oder über Wertstoffhöfe abgeben. Für größere Mengen ab 20 Stück stehen spezielle Großmengensammelstellen zur Verfügung. Sanierungsprojekte profitieren von Containerlösungen und Abholservice. Durch die Rückführung in den Wertstoffkreislauf werden wertvolle Rohstoffe gesichert und die Umwelt entlastet. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat Lightcycle über 150.000 Tonnen Altlampen recycelt. Weitere Informationen und eine Sammelstellensuche finden Sie unter lightcycle.de und sammelstellensuche.de

    Pressekontakt:

    .FACTUM – Ehrliche Kommunikation GmbH
    Frau Martha Stanchi
    Leopoldstr. 54
    80802 München

    fon ..: +49 89 8091317-0
    email : info@factum-pr.com


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