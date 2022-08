Sommerliche SEO-Contests: SandstrandSEO (2020) und SommerSEO (2022)!

Auch Subdomains starker Webseiten haben immer wieder gute Chancen bei Seo-Contests!

Begriffsklärung: Ein SEO-Contest (Wettbewerb unter Suchmaschinenoptimierern, d.h. SEOs – auch Challenge genannt) stellt in der Regel das Ziel, eine Domain (bzw. eine Webadresse) zu einem Suchbegriff so zu optimieren, dass sie an einem Stichtag einen vorderen (im Idealfall den 1. Platz) bei Google belegt.

Die sommerlichen SEO-Contests: SandstrandSEO (2020) und SommerSEO (2022) Wettbewerbe stellten dementsprechend das Ziel, eine URL zum Suchbegriff SandstrandSEO (2020) bzw. SommerSEO (2022) so zu optimieren, dass sie an an vorderster Stelle bei Google steht.

Der SandstrandSEO Contest wurde vom Veranstalter Seo-vergleich.de gestartet, er endete am 22.6.2020.

Eine nichtteilnehmende Subdomain war https://sandstrandseo.complex-berlin.de

Für Platz 1 waren ausgeschrieben:

ein Kurzurlaub für Körper & Seele

ein Interview auf SEO-Vergleich.de

ein SEO-Day 2020 VIP-Ticket

die ContentSuite von PageRangers

die Mitgliedschaft bei SEO-Vergleich.de

2 OMR-Reports nach Wahl.

Contestsieger wurde die Online-Marketing-Agentur Sumax vor der Becklyn GmbH und dem SEO-Dienstleister Sumasearch.

Der SommerSEO Contest begann am 3. Mai und endete am 7. Juni 2022.

Als Preise wurden ausgelobt:

Für Platz 1 eine Ballonfahrt für 2 Personen und eine zwölfmonatige Premium-Mitgliedschaft auf SEO-Vergleich.de. Zusätzlich erhält der erste Platz auch noch alle Preise, die der zweite Platz auch erhält.

Für den zweiten und dritten Platz sind jeweils zwölf Monate Linkanalyse und SEO Ranking vorgesehen. Diese beiden SEO-Tools unterstützen bei der Optimierung von Webseiten. Zusätzlich erhielten die ersten drei Plätze ein Einjahresabo für das t3n-Printmagazin.

Eine nicht teilnehmende Subdomain war https://sommerseo.complex-berlin.de

SommerSEO-Contest Sieger wurde Semtrix vor Sumax und dm.

Bewährte Analysetools: Die Arbeitsweise der Contest-Teilnehmer konnte in bewährter Weise mit den Analysetools beispielsweise von Semalt, Sistrix, XOVI, Seolytics, Searchmetrics, SEO Moz, Abakaus usw. analysiert und bewertet werden.

