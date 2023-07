Sonderausführungen / Sonderformate // Bauzaunplane die letzten Tage in Aktion!!!

Werbeplanen mit Sonderformaten und Ausführungen jeglicher Art. Sie sagen uns was Sie benötigen und wir produzieren es genau nach Vorgaben.

Sonderausstattungen von Mendel PrintDesign

Wir von Mendel PrintDesign sind eine Druckerei mit Sitz in Wangen im Allgäu. Wir bieten ein breitgefächertes Portfolio an Produkten Dienstleistungen, sowie Sonderausführungen an. Zu unserem Service gehören:

Verklebungen / Folierungen

– Fahrzeugfolierungen

– Interieurverklebung / Folierung z.B. Küchen, Türen etc.

– Bootsfolierungen

– Beschriftungen mittels Folierungen

Grafik / Gestaltung / Werbung / Beschriftungen / Druckerei

– Grafische Gestaltung / Design

– Werbung aller Art z.B. Werbeplanen, Fassadenwerbung

– Beschriftungen / Beschilderung

– Personalisierte Geschäftspapiere und Werbeartikel

Beratung, Lieferung & Montage

– Wir beraten ganz individuell

– Lieferung & Montage am gewünschten Ort möglich

Um unseren Kunden bestmöglichen Service zu ermöglichen und um auf alle Wünsche eingehen zu können, bieten wir auch Sonderausführungen an.

Sonderausführungen von uns

Sonderausführungen ermöglichen es ganz individuell auf die Bedürfnisse und Wünsche von Kunden einzugehen. Dadurch, dass es sich hierbei nicht um Produkte handelt, die man auf Lager hat und vorgefertigt verkauft werden, hat man mehr Spielraum für Anpassungen.

Sonderanfertigungen sind ganz individuell an den Kunden angepasst. Der Kunde kann uns also seine Vorstellungen sagen und wir setzen diese in die Tat um. Sobald die Bestellung eingegangen ist und man alle Details besprochen hat geht es an die Produktion.

Sollten Sie also etwas ganz individuelles benötigen sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Fragen Sie uns einfach an und wir schauen was und wie wir das Ganze für Sie umsetzen können.

Sonderausführungen – Beispiel:

Jugendhaus

Fragen Sie uns einfach an!

Vergessen Sie nicht unser Bestseller : Die Bauzaunplanen – bis 31.07.2023 im Angebot

Bauzaunplane – Sichtschutzplane

Kaum eine Baufirma stellt ihre Bauzäune mehr auf ohne Sie zusätzlich mit einer Sichtschutzplane auszurüsten. Die Sichtschutzplane oder auch Bauzaunplane genannt, bietet dabei für die Baufirma zahlreiche Vorteile. Zum Einen gewährt Sie den Baufirmen einen gewissen Grad der Privatsphäre, so dass die Arbeiten ohne Schaulustige durchgeführt werden können. Zum Anderen ist die Sichtschutzplane eine tolle Möglichkeit auf das eigene Unternehmen aufmerksam zu machen.

Auch zahlreiche Veranstalter haben bereits früh den Nutzen einer Sichtschutzplane erkannt. So findet man besonders an Absperrungen vor und rund um Festivals zahlreiche Sichtschutzplanen, die die Festivalbesucher vor neugierigen Blicken schützen sollen und zudem die Exklusivität der Veranstaltung bewahrt.

Sichtschutzplane – Zusätzliche Informationen:

Unsere Sichtschutzplanen werden aus hochwertigem Meshgewebe (Herkunftsland: Deutschland) aus PVC hergestellt und mit bester Qualität bedruckt. Die Bauzaunplanen sind randverstärkt und jeweils in einem Abstand von ca. 50 cm geöst. Dadurch bietet der Bauzaunbanner auch einen gewissen Grad an Windschutz und ist für jedes Wetter gewappnet.

Material: 350g/m² Mesh PVC

Größe: 340 cm x 173 cm – Standardmaße für Bauzaunplanen

Druck: Hochwertiger Lösungsmitteldruck 4-farbig

Konfektion: Randverstärkt und ca. alle 50 cm geöst

Baustellensicherung – Schutz vor Klau am Bau durch Sichtschutzplane

Die Presse schreibt: Vorsichtsmaßnahmen der Baufirmen zeigen Erfolg. International agierende Bauunternehmen melden rückläufige Diebstähle auf Baustellen, da die Baufirmen ihre Geräte und Material verstärkt schützen.

Baustellensicherung durch Bauzaunplane ist definitiv ein Thema in der Branche!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mendel Print Design

Herr Bernd Mendel

Simoniusstraße 40

88239 Wangen im Allgäu

Deutschland

fon ..: 07522 97 37 0

web ..: http://www.deutscher-digitaldrucker.de

email : info@mendel-printdesign.de

