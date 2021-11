Sonderausstellung in der Denkfabrik in Lindau am Bodensee

Unter dem Motto: „Tauchen Sie mit Angelika Domenig in die Welt der Farben ein“, erwartet die Besucher der Denkfabrik eine Kunstausstellung voller Spannung und Mystik.

Schon seit vielen Jahren zeigt die österreichische Künstlerin Angelika Domenig ihre großformatigen Werke auf Ausstellungen und im Internet. „Die Kunst ist meine Bestimmung“, so die Österreicherin, die sich bereits 2012 als Kunstmalerin selbständig machte und seither zahlreiche Workshops im In- und Ausland zum Thema Malerei leitete.

„Ich liebe es, in meiner eigenen Maltechnik zu arbeiten und in lasierenden Schichten meine Bilder aufzubauen“, so Angelika Domenig weiter. Und das Ergebnis spricht für sich. Ihre Technik gibt den Werken eine visuell wahrnehmbare Tiefe, die ihnen zeitliche und räumliche Intensivität verleiht. Wasser spielt beim Entstehen der Bilder von Angelika Domenig eine große Rolle. Es sind hauchzarte Farbschichten, die ihre Gemälde aufbauen. In Kunstkreisen stößt diese Technik auf großes Interesse. Da Angelika Domenig mit herkömmlichen Akryl-, Öl- und Aquarellfarben nie zufrieden war, experimentierte sie lange, bis es ihr gelang hochpigmentierte Farben zu konzipieren. Diese Farben, die sie Aquarylic-Farben nennt, kommen ihrer Maltechnik besonders entgegen. Das Resultat: Traumhaft feinfühlige Bilder, die Emotionen und Mystik gleichermaßen widerspiegeln.

Jetzt stellt die Künstlerin Ihre Bilder in der Denkfabrik in Linau aus. Galeristen, Kunstmanager und Kunstsammler interessieren sich bereits. Das ist der richtige Moment für alle Kunstinteressierten, sich selbst einen Eindruck zu verschaffen.

Besucher sollten sich beim Veranstalter – der RUNFELD Group – kurz anmelden unter: art.runfeld@gmail.com

Mehr Informationen dazu unter: www.art-passion.at und www.runfeld.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RUNFELD Group – Innovative Travel Management

Frau Tatjana Runge

Kemptener Str. 99

88131 Lindau am Bodensee

Deutschland

fon ..: +49 06291 625 43 37

web ..: http://www.runfeld.de/

email : art.runfeld@gmail.com

Kurzinfo RUNFELD Group:

Schon während ihrer langjährigen Tätigkeit im medizinischen Bereich und in ihrer eigenen Physio-Praxis fallen das besondere Organisationstalent und die Geschäftstüchtigkeit von Tatjana Runge auf. So wundert es nicht, dass sich die energiegeladene junge Frau bereits 2018 selbständig macht, um 2019 die Dachmarke RUNFELD Group ins Leben zu rufen. Bei RUNFELD geht es um perfekte, individuelle Reisen, aber auch um die Organisation besonderer Events, Meetings und Workshops rund um Kunst, Kultur und Gesundheit.

Da für die RUNFELD-CEO Tatjana Runge die Kunst schon von klein auf eine wichtige Rolle spielt, überrascht es nicht, dass bedeutende Kunstakademien, wie die Akademien in St. Petersburg und Florenz zu Ihrem Kontakt-Netzwerk zählen. Sie promotet herausragende Künstler, wie Angelika Domenig, um nur eine der Künstlerinnen zu nennen, veranstaltet Vernissagen und Kunstevents in der ganzen Welt und organisiert die Reisen für Kunstinteressierte zu internationalen Kunst-Workshops. Galeristen und Kunstmanager weltweit wurden bereits auf die Aktivitäten der RUNFELD Group aufmerksam.

Tatjana Runge hat russische Wurzeln und lebt bereits seit 2005 am Bodensee. 2008 startete sie ihr Arbeitsleben in Lindau und jetzt hat sie das Business wieder zurück nach Lindau gebracht. Sie verfügt über ein bedeutendes Partnernetzwerk in Europa und Russland. Weitere Infos dazu unter www.runfeld.de oder über art.runfeld@gmail.com



