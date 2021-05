spacenotice – Arbeitsheft zum Konzentrations-Training

Ina Johannes vermittelt in „spacenotice“ den sicheren Umgang mit Zeichen auf dem Papier.

In diesem neuen Arbeitsheft geht es rund um die Merkfähigkeit und die Reihenfolge räumlich-visueller Informationen. Menschen müssen sich sowohl dreidimensional wie auch zweidimensional zurecht finden und die Autorin will Kindern in der 3. und 4. Klasse dabei helfen Themen wie die Raumlage, die Wahrnehmung der Formenkonstanz und Figur-Grundwahrnehmung besser zu verstehen. Der sichere Umgang mit Zeichen auf dem Papier fordert diese Kompetenzen. Die visuell-räumliche Position von Symbolen wird über die bildliche Vorstellung gemerkt. Das Denken in Bildern wird in diesem Arbeitsheft als Lernstrategie genutzt, um die räumliche Position sicher zu speichern. Aus der Erfahrung der Autorin heraus ist es wichtig, bei Lernproblemen auch das Arbeitsgedächtnis zu trainieren.

Es geht in „spacenotice“ von Ina Johannes darum, wie das Gehirn arbeitet und nicht darum, was es schon weiß und noch wissen soll. Als Kopiervorlage gedacht, wird ein Arbeitsblatt wiederholt, bis es sicher gemeistert wird. Alle Informationen müssen mit dem inneren Auge gesehen werden. Erst dann folgt das nächste Arbeitsblatt. Das Training der räumlichen Wahrnehmung eignet sich für alle Schüler ab der 3. Klasse und kann auch so manchem Erwachsenen helfen! Von leicht bis schwer, dieses Heft ist eine echte Herausforderung.

„spacenotice“ von Ina Johannes ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28195-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

