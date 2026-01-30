Sparkoz stellt auf der Interclean Amsterdam 2026 zwei Flaggschiff-Modelle für die gewerbliche Reinigung vor

Sparkoz, eine Marke für KI-gestützte autonome Reinigungsroboter, präsentiert auf der Interclean Amsterdam 2026 die beiden Modelle TN70 Pro und TN10 Pro.

Die Messe findet vom 14. bis 17. April im RAI Amsterdam Convention Centre statt. Sparkoz ist in Halle 07, Stand 302 vertreten.

Der TN70 Pro ist mit dem patentierten Never-Lost(TM)-Navigationssystem sowie optionalem 3D-LiDAR ausgestattet, wodurch eine präzise Positionierung und ein stabiler Betrieb gewährleistet werden. Er verfügt über einen 70-Liter-Frischwassertank, einen 50-Liter-Schmutzwassertank, eine Akkulaufzeit von 4 Stunden sowie eine Reinigungsleistung von 2.040 Quadratmetern pro Stunde. Damit ermöglicht er eine Tiefenreinigung von bis zu 8.160 Quadratmetern mit einer einzigen Akkuladung. Er eignet sich ideal für große Einsatzbereiche wie Flughäfen und großflächige Einzelhandelsmärkte und unterstützt automatische Wasserbefüllung und -entleerung sowie OTA-Updates.

Mit lokalen Niederlassungen, Lagern und After-Sales-Teams in Europa bietet Sparkoz eine effiziente Lieferung und zuverlässigen Service. Die Produkte haben die EU-Zertifizierung erhalten.

Sparkoz gewährleistet eine stabile Lieferkette sowie einen zuverlässigen After-Sales-Support, sodass keine Bedenken hinsichtlich Kooperationshindernissen oder operativer Risiken bestehen.

Während der Messe lädt Sparkoz globale Distributoren und Partner herzlich ein, den Stand zu besuchen und gemeinsam die Zukunft der intelligenten gewerblichen Reinigung zu gestalten.

Offizielle Website: https://www.sparkoz.com/

Unternehmens-E-Mail: robotinfo@sparkoz.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sparkoz Technology Corporation

Frau Waley Shen

E La Palma Ave. Unit H 524835

92887 Yorba Linda, CA

USA

fon ..: +1 (714) 340-0099

web ..: https://www.sparkoz.com/Contact.html

email : sales@sparkoz.com

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