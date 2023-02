Spendenübergabe auf der Annual Speakers & Authors Agency Conference (ASAAC) in London

Die Gewinner der ASAAC 2022 setzen durch Unterstützung der Soroptimist-International Zeichen

Am 25.11.2022 fand in London im legendären Shangri-La The Shard die international Annual Speakers & Authors Agency Conference statt. Die Konferenz hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Teilnehmer aus unterschiedlichsten Branchen eine Plattform zu bieten, um ihr Wissen, ihre Expertise und aktuelle Themen durch Vorträge und Bücher zu teilen und in die Welt zu tragen. Nicht nur für die Veranstalter, auch für die Teilnehmer war die Konferenz ein großer Erfolg. Denn wo sonst trifft man auf so viele interessante Menschen aus verschiedenen Bereichen des Lebens um gemeinsam voneinander und miteinander zu lernen und sich gegenseitig zu inspirieren.

Den Referenten ist es eine Herzensangelegenheit gemeinnützige Zwecke wie die Organisation Soroptimist zu unterstützen. Die Soroptimist-Community ist eine globale Bewegung, die sich der nachhaltigen Verbesserung des Lebens von benachteiligten Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt verschrieben hat. Die Spende wurde von Melanie Leivers mit großer Wertschätzung entgegengenommen. Mit dem Geld wird der internationale Appell von Präsidentin Maureen Maguire „Opening Doors To A Bright Future“ – Öffne Türen für eine glänzende Zukunft“ unterstützt. Die Organisatoren und Referenten der Konferenz sind stolz darauf, zur wichtigen Arbeit der Wohltätigkeitsorganisation Soroptimist beitragen zu können und Teil der Bewegung zu sein, die für viele Mädchen und Frauen so wichtig ist.

Die Annual Speakers & Authors Agency Conference 2022 war mehr als nur eine Möglichkeit zum Informationsaustausch. Sie bot die Gelegenheit, Menschen zusammenzubringen und denen Unterstützung zu geben, die in der Vergangenheit der Diskriminierung ausgesetzt waren und zum Zeil heute noch sind.. Die Spende an den Verein Soroptimist ist nicht nur ein Zeichen, sondern soll auch das Engagements und die Wertschätzung der Organisatoren und Referenten zum Ausdruck bringen. Nähere Informationen finden Sie https://www.soroptimist.de und www.soroptimistinternational.org

Auf der ASAAC werden jedes Jahr Experten ausgezeichnet die sich in besonderer Weise in ihrem Thema engagieren.

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner des Awards.

