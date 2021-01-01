  • Spielanleitungen.de startet: zentrale Plattform für Spielregeln und Anleitungen zum kostenlosen Download

    Die neue Plattform Spielanleitungen.de ist jetzt online. Sie bietet Besuchern einen einfachen Zugang zu über 1 000 Spielanleitungen und Regeln als PDF für Gesellschaftsspiele, Brett- und Kartenspiele

    Spielanleitungen.de richtet sich an Familien, Spielefans und Veranstalter von Spieleabenden, die schnelle und verlässliche Regeln für Freizeit- und Gesellschaftsspiele suchen. Nutzer finden zu vielen Titeln passende Anleitungen inklusive Download-Optionen, um diese offline oder unterwegs parat zu haben. Die Seite ist bewusst schlank und nutzerfreundlich aufgebaut: über eine Suchfunktion und klar strukturierte Kategorien lassen sich gesuchte Regeln ohne Registrierung direkt finden und herunterladen.

    Zum Launch präsentiert Spielanleitungen.de eine breite Auswahl an Spielen unterschiedlichster Genres. Besucher können gezielt nach Brettspielen, Kartenspielen, Würfelspielen, Lern- und Geschicklichkeitsspielen oder Party- und Kinderspielen suchen. Die Plattform adressiert sowohl klassische Familienspiele als auch neuere Titel, die regelmäßig ergänzt werden.

    Mit dem Start von Spielanleitungen.de soll die Suche nach Spielregeln im Internet einfacher und strukturierter werden. Statt verstreuter Downloads und unübersichtlicher Sammlungen bündelt die Website relevante Anleitungen an einem Ort und macht sie für jede Altersgruppe verfügbar.

    Interessierte finden die Plattform ab sofort unter spielanleitungen.de. Regelmäßige Updates und neue Anleitungen werden fortlaufend eingepflegt.

