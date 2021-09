Spielepublisher GAWOONI PLC veröffentlicht „Elephant Rush“

Spielend über Elefanten lernen und aktiv Elefanten helfen

Mit „Elephant Rush“ hat GAWOONI PLC erstmals ein mobiles Spiel veröffentlicht, welches spielerisch Wissen über Elefanten vermittelt und gleichzeitig finanzielle Unterstützung an Elefanten-Hilfsorganisationen leistet.

Ab sofort in den App Stores erhältlich

Nun ist es endlich so weit: „Elephant Rush“ ist ab sofort für Smartphones erhältlich.

Hier kann es gespielt werden:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gawooni.elephantrush



https://apps.apple.com/app/elephant-rush/id1554265535

Nicht nur Gamer freuen sich darüber, sondern auch Elefantenhilfsorganisationen in Thailand. Denn mit den Einnahmen des Spiels unterstüzt GAWOONI PLC Hilfsorganisationen für Elefanten.

So zum Beispiel den „Elephant Nature Park“ (https://www.elephantnaturepark.org) – eines der bekanntesten Rettungs- und Rehabilitationszentrum für Elefanten in Nordthailand.

Was macht Elephant Rush so besonders?

Es ist das erste Spiel, das den Gamern die Möglichkeit gibt ElefantenHilfsorganisationen aktiv zu unterstützen und damit einen Beitrag zum Tierschutz zu leisten.

Eine weitere Besonderheit ist, dass „Elephant Rush“ spielerisch Wissen über Elefanten vermittelt. In dem klassischen Match3-Puzzle Spiel müssen die Spieler verschiedene Rätsel lösen und es werden immer neue Seiten des Elefanten-Buches freigeschaltet. Dabei erweitert der Gamer spielend sein Wissen.

Spielen um zu lernen ist die Motivation hinter dem Spiel

Der GAWOONI PLC ist es ein besonderes Anliegen, dass den Gamern gezeigt wird, wie und wo sie aktiv helfen können. Um noch mehr Unterstützung leisten zu können, ist GAWOONI PLC in Kontakt mit weiteren Elefanten-Hilfszentren und will diese Schritt für Schritt in „Elephant Rush“ integrieren.

Mehr Informationen finden Sie hier: www.gawooni.games und www.gawooni.company

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GAWOONI PLC

Herr Frank Holz

170 Edmund Street 170

B3 2HB Birmingham

Großbritannien

fon ..: +49 69 34700918

web ..: http://www.gawooni.company

email : info@gawooni.com

GAWOONI ist Entwickler und Publisher für Mobile Games (Smartphones, Tablets) und Online Games (PC / Browser). Neben Europa liegt ein besonder Fokus auf den digitalen Wachstumsmärkte Südostasiens und Indiens. Das macht GAWOONI zu einem einzigartigen Player unter den westlichen Spieleherstellern. So wird eine eine Brücke zwischen dem westlichen und dem asiatischen Spielemarkt gebaut. GAWOONI betreibt eine eigene Online Gaming Plattform gawooni.games in mehr als 20 Sprachen, einschließlich aller relevanten asiatischen Sprachen. Entwicklungsteams aus Europa, Indien und Südostasien entwickeln zusammen internationale und innovative Spielkonzepten.

GAWOONI reagiert sehr schnell auf Trends im Gaming-Segment. eSports und blockchain Gaming ist daher ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie. Als anerkannter Experte für Promotion-Spiele arbeitet GAWOONI intensiv mit namhaften Markenunternehmen an innovativen Spielen zur Verkaufsförderung.



