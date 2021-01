Spirituelle Bedürfnisse haben nichts mit Konfessionszugehörigkeit zu tun

Fast jeder Mensch, unabhängig von Alter, Kultur oder Herkunft hat spirituelle Bedürfnisse, den Wunsch der Führung durch eine höhere Macht. Jetzt gibt es endlich eine neue, spirituelle Gemeinschaft.

Stuttgart, 19.01.2021 – Noch nie war spiritueller Austausch so wertvoll wie heute

In Zeiten schwindender Sicherheiten wächst bei vielen Menschen die Sehnsucht nach Spiritualität und Geborgenheit. Nachdem Spiritualität über Jahrhunderte hinweg vor allen Dingen im kirchlichen Kontext vermittelt wurde, scheinen religiöse Institutionen angesichts schwach besuchter Gotteshäuser und der hohen Anzahl an Kirchenaustritten immer weniger dazu in der Lage zu sein, zeitgemäße Antworten auf wichtige spirituelle Fragen und Bedürfnisse zu geben. Viele Menschen sind stattdessen auf der Suche nach neuen Formen des Glaubens und bevorzugen eine Spiritualität ohne Religion.

Neue spirituelle Gemeinschaft

Die von Nadja Hafendörfer und Udo Golfmann ins Leben gerufene spirituelle Gemeinschaft basiert auf reiner Lieber und stellt das Wohl der menschlichen Seele in den Vordergrund. Anders als in auf Regeln und Konventionen basierenden kirchlichen Gemeinschaften wird hier natürliche Spiritualität ohne Religion vermittelt. Nadja Hafendörfer ist als Medium tätig und arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich in den Bereichen Lebensberatung, Quantenheilung und Reinkarnationstherapie. Ihre Berufung ist es, Menschen spirituelle Wege aufzuzeigen und auf diese Weise zu wahrem Lebensglück zu verhelfen.

Udo Golfmann ist ein bekannter Hellseher, der seit mehr als 25 Jahren als Kartenleger und Engelsmedium Menschen in allen Lebensbereichen berät. Innerhalb der spirituellen Gemeinschaft legt er großen Wert auf Authentizität und ein liebevolles und respektvolles Miteinander.

Die spirituelle Gemeinschaft ist keine neue Konfession

Die spirituelle Gemeinschaft richtet sich an Menschen, die in einer Gruppe von Gleichgesinnten auf Liebe basierende Spiritualität ohne Religion erfahren möchten. Als Ort des spirituellen Erwachens ebnet die Gemeinschaft den Weg in eine goldene Zukunft. Die spirituelle Gemeinschaft behandelt ihre Teilnehmer mit Liebe und Respekt.

Hier kann jeder so auftreten, wie er wirklich ist ohne sich zu verstellen und Erwartungshaltungen anderer gerecht werden zu müssen. Mit regelmäßig erfolgenden Coachings und Sitzungen legen Mitglieder den Grundstein für ein gemeinsames spirituelles Wachstum, das den Weg in ein goldenes Zeitalter ebnet.

Spiritualität braucht keine Religionszugehörigkeit

Menschen, die Spiritualität ohne Religion erleben möchten, werden in der von Nadja Hafendörfer und Udo Golfmann neue Wege zum persönlichen Seelenfrieden aufgezeigt. Zu den Angeboten gehören auf den energetischen Fokus ausgerichtete Sitzungen sowie von Nadja Hafendörfer und Udo Golfmann durchgeführte wöchentliche Coachings.

In regelmäßig durchgeführten Meditationen finden Mitglieder zu sich selbst und lernen ihr spirituelles Zentrum kennen. Neben Engelsbotschaften und spannenden Readings dürfen sich Mitglieder auf zahlreiche weitere spirituelle Highlights und interessante Überraschungen freuen. Darüber hinaus bietet die spirituelle Gemeinschaft Mitgliedern regelmäßige Chakrenreinigung und Clearings.

Die von Nadja Hafendörfer und Udo Golfmann durchgeführten Coachings legen den Grundstein für eine kontinuierliche Weiterentwicklung der eigenen Seele. Damit es keine finanzielle Hürde gibt, bieten die Initiatoren die Möglichkeit, die spirituelle Gemeinschaft für den Zeitraum von drei Monaten kennenzulernen. Wer hier sein geistiges Zuhause gefunden hat, kann dann zum günstigen Jahreszugang wechseln, und zu einer erfüllenden, langfristigen, spirituellen Reise aufbrechen.

Pressekontakt:

Engeltherapie Deutschland

Herr Udo Golfmann

Heinrich-Baumann-Str. 15

70190 Stuttgart

fon ..: 0176 -8702 0728

web ..: http://www.udo-golfmann.de/

email : info@udo-golfmann.de

