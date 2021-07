SPROTTENBLUT – Wagner & Anderson ermitteln in Kiel: Schon wieder so ein platter Regionalkrimi?

Falsch – Zhara Herbst liefert mit „SPROTTENBLUT“ den etwas anderen Kiel-Krimi mit ungewöhnlich tiefen Charakteren, viel Herz und Spannung bis zur letzten Seite.

Ein Mord und zwei Ermittler, die weit mehr verbindet, als der Fall: Kriminaloberkommissar Pieter Anderson ist ein wahrer Meister im Verdrängen – bis im Kieler Schrevenpark die Leiche einer Frau gefunden wird und er dort auf Elisabeth Wagner trifft. Die unnahbare neue Kollegin ahnt nicht, dass sie Pieter mit den Geistern einer tragischen Vergangenheit konfrontiert. Sie will nur eins: sich wie gewohnt in ihre Arbeit stürzen, um der Einsamkeit ihrer vier Wände zu entgehen. Gemeinsam untersuchen die zwei ungleichen Ermittler eine Mordserie, die unerwartet ihrer beider Biographien betrifft, ihr Leben in Gefahr und völlig durcheinander bringt.

Der packende Krimi „SPROTTENBLUT – Wagner & Anderson ermitteln in Kiel“ von Zhara Herbst ist ein ungewöhnlich dicker Wälzer, aber spannend bis zur letzten Seite – so zumindest lautete das Urteil der ersten Leser:innen. Die Debütautorin Zhara Herbst ist ein waschechtes Nordlicht, Mitglied im berüchtigten Kieler Krimi Kartell und – wenn sie nicht gerade Bücher schreibt – Psychotherapeutin und Dozentin. Auf ihrer Homepage www.zhara-herbst.de können Leser:innen mehr über ihr Werk und sie erfahren.

Übrigens: SPROTTENBLUT entführt seine Leserschaft in die Kieler Cafés und Restaurants. Für interessierte Leser:innen vermittelt die Autorin gern einen kulinarisch unterfütterten Sprotten-Krimi-Rundgang durch die Stadt mit einem versierten Stadtführer, der die Autorin, den Roman und seine Schauplätze wie seine Westentasche kennt.

„SPROTTENBLUT – Wagner & Anderson ermitteln in Kiel“ von Zhara Herbst ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34246-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Netzausbau: Neues Umspannwerk von E.DIS in Mecklenburg-Vorpommern nimmt erneuerbare Energien ins Stromnetz auf