Maria Kruse bietet Eltern und Lehrern in „SchlauLernTipps“ praktische Hilfen, um das Schulleben erfolgreich und entspannt zu meistern.

Um die Bildung von Kindern kümmern sich neben den Eltern viele Berufsgruppen, in erster Linie natürlich die Lehrer in der Schule. Doch häufig findet kein regelmäßiger Austausch untereinander statt, was bei Schwierigkeiten schnell zu Frust führt. Das Buch „SchlauLernTipps“ von Maria Kruse beruht auf der Idee, dass eine gezielte Kommunikation der wertvollste Weg ist, um Probleme im Bildungs- und Erziehungsalltag zu lösen. Es bündelt relevante Aspekte zur ganzheitlichen Versorgung von Kindern und zeigt Hilfestellungen für den Alltag auf. Die Autorin liefert Leitfäden für Einrichtungen und verschiedene Berufsgruppen, welche dabei helfen können, die Zusammenarbeit zu erleichtern und transparent zu gestalten. Gleichzeitig bekommen Eltern und Lehrer praktische Hilfen, um das Schulleben erfolgreich und entspannt zu meistern.

Der Ratgeber „SchlauLernTipps“ von Maria Kruse bietet allen Lesern die Möglichkeit, je nach Bedarf bestimmte Themen oder Prozesse auszuwählen und für sich zu nutzen. Durch ihre Arbeit an verschiedenen Schulen hat die Autorin in den letzten Jahren viele Erfahrungen und Eindrücke von Lehrern, Kindern und Eltern gesammelt, die ihr deutlich machten, dass es in ganz verschiedenen Bereichen viele Mängel gibt und ein klares Konzept zur Zusammenarbeit fehlt. Mit der Zeit entstand die Idee, relevante Aspekte einer effizienten und ganzheitlichen Versorgung von Kindern in einem umfassenden Konzept zu bündeln und so eine einfache und praktische Hilfestellung zu bieten. Genau diese stellt die Autorin in ihrem Buch vor.

„SchlauLernTipps" von Maria Kruse ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32423-7 zu bestellen.

