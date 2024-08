Staige One AG: Weitere internationale Fußball-Partnerschaft

Essen (IRW-Press/27.06.2024) – Die Staige One AG (WKN: A3CQ5L / ISIN: DE000A3CQ5L6; Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Frankfurt und Berlin) vermeldet heute einen weiteren bedeutenden Internationalisierungsschritt. Der spanische Erstligist Club Atlético Osasuna hat vier hochmoderne Kameras, die mit der fortschrittlichen künstlichen Intelligenz von Staige ausgestattet sind, in seine Trainingseinrichtungen integriert. Die Kameras zeichnen bestimmte Spielzüge auf, um sie eingehend zu analysieren und Spiele von C. D. Subiza, División de Honor, Liga Nacional Juvenil und Osasuna Femenino live zu übertragen. Diese strategische Partnerschaft mit Staige, einem führenden deutschen Unternehmen für künstliche Intelligenz, ist ein Beweis für das Engagement des Clubs, bei der Entwicklung von Technologien für die Spieleranalyse an vorderster Front zu stehen: „Der Einsatz von Staige- Kameras ermöglicht es uns nicht nur, deren Analysefunktionen zu nutzen, sondern auch mit der Übertragung unserer Spiele Geld zu verdienen“, erklärt Imanol Lobo, Leiter der Abteilung für Analyse und Big Data in Osasunas Breitenfußball. „Die Möglichkeit der Echtzeit-Analyse ist ein großer Vorteil für unsere Trainer und Spieler. Neben der Nutzung dieser Technologie für das Training und die Entwicklung der Spieler ermöglichen diese Kameras auch die Übertragung mehrerer Jugendmannschaften und der Frauenmannschaft von Osasuna, was dem Verein eine weltweite Ausstrahlung ermöglicht, da die Fans weltweit die Heimspiele der zukünftigen Spieler und der Frauenmannschaft nicht verpassen.“ „Wir freuen uns, mit CA Osasuna einen professionellen spanischen Partner gefunden zu haben, einen angesehenen und ehrgeizigen Verein aus der prestigeträchtigen LaLiga. Diese Partnerschaft wird unsere Präsenz auf dem spanischen Markt erhöhen, zur Entwicklung der Jugendakademie von Osasuna beitragen und ebenso deren Live-Streaming-Möglichkeiten verbessern. Darüber hinaus wollen wir durch den guten Ruf von Osasuna auch die spanischen Vereine an der Basis erreichen und sind froh, damit einen Beitrag zur Entwicklung und Digitalisierung des Jugendfußballs in Spanien zu leisten“, erklärt Jan Taube, CEO von Staige. Ende April 2024 konnte Staige bereits eine Kooperation mit Beikta Istanbul eine neue Partnerschaft mit dem FC Dordrecht in den Niederlanden vermelden. Club Atlético Osasuna ist nach dem FC Cadiz bereits der zweite La Liga Club, der auf Staige setzt.

Über Staige One AG

Die Staige One AG ist ein führendes Unternehmen im Bereich der High-Tech-Videotechnologie und hat sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die Aufnahme und Übertragung von Live-Events spezialisiert. Mit ihren automatisierten KI-Kameras für Sportproduktionen hat Staige One eine starke Position im deutschsprachigen Raum sowie zunehmend auch international inne. Mit dem starken Fokus auf Qualität und Innovation strebt Staige One danach, die Zukunft der Videotechnologie zu gestalten und die Art und Weise zu revolutionieren, wie Menschen weltweit Live-Ereignisse erleben.

