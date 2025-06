Stardust Solar schließt Eingliederung des Franchiseunternehmens in Pennsylvania ab

Vancouver, British Columbia – (11. Juni 2025) – Stardust Solar Energy Inc. (TSXV: SUN) (OTCQB: SUNXF) (das Unternehmen oder Stardust Solar), ein führender nordamerikanischer Anbieter von Lösungen für erneuerbare Energien, freut sich bekannt zu geben, dass Topp Home LLC (Topp Home), ein führendes Solar- und Dachunternehmen mit Sitz in Zentral-Pennsylvania, offiziell dem Stardust Solar-Franchise-Netzwerk beigetreten ist. Mit einem Jahresumsatz von über 3,42 Millionen US-Dollar im Solargeschäft im Jahr 2024 wird Topp Home voraussichtlich zur umsatzstärksten Franchise des Unternehmens.

Dieser Meilenstein markiert zudem den vollständigen Abschluss der Umstellung aktiver Franchise-Nehmer von Solar Grids Development LLC (Solar Grids) und damit den Abschluss einer strategischen Integration, die mit Stardust Solars Übernahme der Vermögenswerte von Solar Grids im Jahr 2024 begann. Alle 47 aktiven Franchisegebiete von Solar Grids wurden nun vollständig integriert und operieren im Netzwerk von Stardust Solar.

Topp Home hat in der Branche konstant starke Leistungen im Solargeschäft und im operativen Bereich gezeigt, sagte Mark Tadros, CEO von Stardust Solar. Sie als unsere voraussichtlich umsatzstärkste Franchise in die Stardust-Familie aufzunehmen, ist nicht nur eine wesentliche Bestätigung unseres Modells, sondern auch ein bedeutender Abschluss des Solar Grids-Kapitels. Wir sind unglaublich stolz darauf, dass nun alle 47 aktiven Solar Grids-Gebiete vollständig unter der Stardust-Marke betrieben werden.

Topp Home – unter der Leitung des Branchenveteranen Todd Sanford – hat sich als feste Größe in der Landschaft der erneuerbaren Energien in Pennsylvania etabliert. Basierend auf den konstanten Leistungen von Topp Home, mit einem jährlichen Umsatz von über 3,4 Millionen US-Dollar, wird das Unternehmen voraussichtlich die größte Franchise im wachsenden Netzwerk von Stardust Solar sein. Topp Home wird im Rahmen eines Franchisevertrags mit Stardust Solar bis zum 21. März 2033 tätig sein.

Stardust Solar hatte die Vermögenswerte von Solar Grids im Jahr 2024 übernommen, um seine Präsenz in den USA auszubauen und wichtige Franchise-Märkte unter einer einheitlichen nationalen Marke zu vereinen. Während die meisten Franchise-Umstellungen in den ersten Monaten nach der Übernahme abgeschlossen wurden, gehörte Topp Home zu den letzten, die ihre Umstellung durch das erforderliche Zusatzdokument formell vollzogen haben. Das Unternehmen begrüßte außerdem den früheren CEO von Solar Grids, Justin Kaiser, in einer Schlüsselposition, was die Integrationsbemühungen und die Kontinuität in der Führung weiter stärkte.

Dieser Meilenstein zeigt die Stärke unserer Plattform und die Attraktivität unseres Angebots für erfahrene Solarunternehmer, fügte Tadros hinzu. Von der Eingliederung von Top-Betreibern wie Topp Home bis zur Integration ganzer regionaler Systeme – wir sind überzeugt, dass Stardust Solar gut aufgestellt ist, um seine Expansion in ganz Nordamerika fortzusetzen.

Über Stardust Solar:

Stardust Solar ist ein nordamerikanischer Franchisegeber für Dienstleistungen im Bereich der Installation erneuerbarer Energien, spezialisiert auf Solarmodule (PV), Energiespeichersysteme und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stattet Unternehmer mit markengebundenen Geschäftsführungsdiensten, modernster Ausrüstung und umfassender Unterstützung in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Engineering und Projektmanagement aus. Mit Franchisebetrieben in ganz Kanada und den Vereinigten Staaten fördert Stardust Solar die Verbreitung sauberer Energielösungen, die wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben und eine nachhaltigere Zukunft schaffen.

Presse- und Investorenkontakte:

Steve Rickaby

Kommunikation und Investor Relations

Telefon: 1-672-472-1345

E-Mail: steve@stardustsolar.com

Website: www.stardustsolar.com

Haftungsausschluss:

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die TSX Venture Exchange Inc. hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Sichtweise des Managements auf zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, einschließlich Aussagen zu den Geschäftsplänen des Unternehmens und dem erwarteten zukünftigen Wachstum, erwarteten Franchise-Erweiterungen, erwarteter Franchise-Leistung, dem Ausblick auf künftige Aktivitäten, Umsatzwachstum, neuen Chancen und der Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten sowie einer Vielzahl anderer Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge oder Leistungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten und angegebenen abweichen. Zahlreiche Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen sowie von zukünftigen Ergebnissen abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um tatsächliche Ergebnisse widerzuspiegeln – sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, Änderungen von Annahmen oder Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Wir verweisen auf die englische Originalmeldung: www.newsfilecorp.com/release/255090

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stardust Solar Energy Inc.

Mark Tadros

B101 – 9000 Bill Fox Way

V5J 5J3 Burnaby, BC

Kanada

email : investors@stardustsolar.com

Pressekontakt:

Stardust Solar Energy Inc.

Mark Tadros

B101 – 9000 Bill Fox Way

V5J 5J3 Burnaby, BC

email : investors@stardustsolar.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Psychotherapeuten starten Petition: Freier Zugang zur Psychotherapie muss bleiben! Atlantik Elektronik GmbH präsentiert Lantronix Open-Q(TM) 8550CS Entwicklungskit