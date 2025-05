Stardust Solar verkauft 5 neue Franchise-Gebiete in Miami, FL an europäischen Investor

Vancouver, British Columbia – (13. Mai 2025) – Stardust Solar Energy Inc. (TSXV: SUN) (OTCQB: SUNXF) (FSE: 6330) (Stardust Solar oder das Unternehmen), ein führender Franchisegeber für Dienstleistungen im Bereich der Installation erneuerbarer Energien, gab heute bekannt, dass fünf neue Franchise-Gebiete im Miami-Dade County, Florida, vergeben und verkauft wurden. Damit erhöht sich das Netzwerk des Unternehmens auf 92 Gebiete in ganz Nordamerika.

Die Gebiete in Miami-Dade wurden durch eine Multi-Unit-Franchisevereinbarung mit dem Unternehmer für erneuerbare Energien Christophe Ayassamy-Cally aus Frankreich gesichert und bieten exklusive Rechte zur Versorgung von mehr als 2,7 Millionen Einwohnern im gesamten County. Die Expansion ergänzt die wachsende Präsenz von Stardust Solar im Südosten der USA und steht im Einklang mit dem expandierenden Markt für Solaranlagen im Wohnbereich in Florida.

Mit der Aufnahme von Miami-Dade hat Stardust Solar im Jahr 2025 bisher 14 neue US-Gebiete unter Vertrag genommen, was seit Jahresbeginn einem Anstieg um 18 Prozent entspricht. Insgesamt erstreckt sich das Franchise-Netzwerk des Unternehmens nun über 24 US-Bundesstaaten und neun kanadische Provinzen, unterstützt durch Unternehmensdienstleistungen wie Engineering, Lieferkettenmanagement und den Vertrieb von Tesla Powerwall.

Florida zählt weiterhin zu den führenden Solarstaaten, und Miami-Dade ist eine der dynamischsten Regionen des Landes für die Einführung sauberer Energien, sagte Mark Tadros, Gründer und CEO. Durch die Zusammenarbeit mit erfahrenen Betreibern wie Christophe beschleunigen wir unsere Mission, nachhaltige Energie zugänglich zu machen, und kommen unserem Ziel näher, bis Ende 2025 mehr als 100 Gebiete zu überschreiten.

Neben der geografischen Expansion investiert Stardust Solar weiterhin in zertifizierte Schulungsprogramme und strategische Partnerschaften. Das Unternehmen nimmt seine neuesten US-Franchisenehmer in seine eigene CRM- und Design-Plattform auf und bietet Zugang zu Tesla Powerwall-Produkten. Das Management erwartet, dass diese Initiativen das systemweite Umsatzwachstum weiter unterstützen werden.

Über Stardust Solar:

Stardust Solar ist ein nordamerikanischer Franchisegeber für Dienstleistungen im Bereich der Installation erneuerbarer Energien und spezialisiert auf Solarmodule (PV), Energiespeichersysteme und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stattet Unternehmer mit markengeschützten Geschäftsmanagement-Dienstleistungen, modernster Ausrüstung und umfassender Unterstützung aus, darunter Marketing, Vertrieb, Engineering und Projektmanagement. Mit Franchisepartnern in Kanada und den Vereinigten Staaten fördert Stardust Solar die Einführung sauberer Energielösungen, die die wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben und eine nachhaltigere Zukunft schaffen.

Medien- und Investorenkontakte:

Steve Rickaby

Kommunikation und Investor Relations

Telefon: 1-672-472-1345

E-Mail: steve@stardustsolar.com

Webseite: www.stardustsolar.com

Haftungsausschluss:

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die TSX Venture Exchange Inc. hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Sichtweise des Managements zu zukünftigen Ereignissen, Erwartungen, Plänen und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, einschließlich Aussagen in Bezug auf die Geschäftspläne und das erwartete zukünftige Wachstum des Unternehmens, erwartete Franchise-Erweiterungen, den Ausblick auf zukünftige Aktivitäten, Umsatzwachstum, neue Chancen und die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten sowie einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge oder Leistungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten und angegebenen abweichen. Eine Vielzahl von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen sowie von zukünftigen Ergebnissen abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Zusicherung geben, dass sich die Erwartungen aus zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um tatsächliche Ergebnisse, neue Informationen, zukünftige Ereignisse, Änderungen von Annahmen oder Änderungen von Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen widerzuspiegeln.

Die Originalversion dieser Pressemitteilung finden Sie unter www.newsfilecorp.com/release/251807.

Für diese deutsche Übersetzung wird keine Haftung übernommen.

