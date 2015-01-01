-
Starke Marken, starke Partnerschaft – Pummeleinhorn & Aral verlängern ihre Erfolgsgeschichte
Aral wurde 2016 auf unser Pummeleinhorn aufmerksam und nahm Kontakt auf, um als erster Lizenzpartner die beliebten Aral SuperCards mit niedlichen Motiven auf den Markt zu bringen.
Seit der Gründung der Pummeleinhorn GmbH im Jahr 2016 ist viel passiert – und eine der ersten großen Erfolgsgeschichten begann bereits nach wenigen Monaten: Aral wurde auf unser flauschiges Einhorn aufmerksam und nahm Kontakt auf, um als erster Lizenzpartner die beliebten Aral SuperCards mit niedlichen Pummeleinhorn-Motiven auf den Markt zu bringen.
Was damals als mutige Idee begann, ist heute eine langjährige Erfolgspartnerschaft. Nach fast zehn Jahren freuen wir uns, dass Aral weiterhin als verlässlicher Lizenzpartner an unserer Seite steht – und die Kooperation so erfolgreich verläuft, dass der Vertrag nun erneut verlängert wurde.
Gemeinsam bringen wir regelmäßig neue Motive der Aral SuperCards heraus, die an allen teilnehmenden Aral Tankstellen in ganz Deutschland erhältlich sind. Die Karten können mit einem beliebigen Betrag aufgeladen und zum Tanken oder Einkaufen verwendet werden – ein perfektes Geschenk, ein liebevolles Mitbringsel oder ein echtes Sammlerstück für alle Pummeleinhorn-Fans.
Im Laufe der Jahre sind zudem passende Geschenkdosen und Sammelalben entstanden, die die Aral SuperCards zu etwas ganz Besonderem machen und für viele Fans längst zu begehrten Sammlerobjekten geworden sind.
Wir freuen uns sehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit – ein wunderbares Beispiel dafür, wie sich zwei starke Marken aus unterschiedlichen Welten verbinden und gemeinsam eine keksiale Erfolgsgeschichte schreiben können.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Pummeleinhorn GmbH
Frau Stephanie Engel
Metzkausener Straße 5
40822 Mettmann
Deutschland
fon ..: 016092475282
web ..: https://www.pummeleinhorn.de
email : info@pummeleinhorn.de
Das Pummeleinhorn und die Glitzerwelt bilden ein farbenfrohes, magisches Universum voller liebenswerter Charaktere, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistert. Seit 2016 ist daraus eine vielseitige Marke mit über 440.000 Fans und einer bunt gefächerten Community entstanden. Neben zauberhaften Hörspiel-Abenteuern bietet Pummeleinhorn eine große Produktpalette in Zusammenarbeit mit über 30 namhaften Lizenzpartnern – von Kuscheltieren und Heimtextilien bis zu Spielen und Pferdezubehör. Mit bis zu 4 Millionen Aufrufen pro Monat auf Social Media ist Pummel & Friends zu einer magischen Plattform für alle geworden, die Humor, Freundschaft, Toleranz und Body Positivity feiern.
Pressekontakt:
Pummeleinhorn GmbH
Frau Steffi Engel
Metzkausener Straße 5
40822 Mettmann
fon ..: 0160 924 752 82
email : info@pummeleinhorn.de
