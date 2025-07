Pummeleinhorns Abenteuer – Hörspiele gehen 2026 in die Verlängerung!

Aufgrund der großen Beliebheit werden LEONINE Studios und die bummfilm GmbH die Pummeleinhorn Hörspielreihe 2026 mit weiteren 12 Folgen fortsetzen

Mit viel Herz, Glitzer und neuen Geschichten im Gepäck, startete die Pummeleinhorn GmbH Anfang 2025 gemeinsam mit LEONINE Studios und der bummfilm GmbH die neue Hörspielreihe „Pummeleinhorns Abenteuer“ – und das mit großem Erfolg!

Geplant sind 12 liebevoll erzählte Folgen, die monatlich am ersten Freitag auf allen gängigen Streaming-Plattformen erscheinen – darunter Audible, Amazon Music, Spotify, Apple Music und viele mehr. Die Geschichten nehmen große und kleine Zuhörer*innen mit auf fantastische Abenteuer in die Glitzerwelt – gemeinsam mit den beliebten Charakteren rund um Pummeleinhorn, Norbert, Grummeleinhorn, Pummelfee & Co.

Dank irrwitziger Dialoge, zauberhafter Musik und jeder Menge Magie schaffen die Hörspiele nicht nur Unterhaltung, sondern auch emotionale Momente, die lange im Herzen bleiben. Fans der Hörspielreihe berichten begeistert, wie die Geschichten für Gespräche, gemeinsames Lachen und zauberhafte Auszeiten im Alltag sorgen.

Tommy Krappweis, Headautor der Hörspiel-Skripte, bringt es wunderbar auf den Punkt:

„Am Ende eines Hörspiels haben Groß und Klein gleich viel gelacht – nur an unterschiedlichen Stellen.“

Und das spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Die Hörspiele erfreuen sich wachsender Beliebtheit auf sämtlichen Plattformen. Die Community wächst stetig, die Begeisterung ist riesig – ob als Familienritual vor dem Einschlafen, auf Autofahrten oder einfach für zwischendurch.

Der Erfolg spricht für sich: Aufgrund der großen Nachfrage werden LEONINE Studios und die bummfilm GmbH die Hörspielreihe 2026 mit weiteren 12 Folgen fortsetzen. So können sich alle Pummeleinhorn-Fans auf ein ganzes weiteres Jahr voller irrwitziger Abenteuer freuen – ein Hörspielspaß für die ganze Familie und längst mehr als ein Geheimtipp in der Audiowelt.

Pummeleinhorn und die Glitzerwelt sind ein farbenfrohes, magisches Universum mit über 30 liebenswerten Charakteren, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistert. Seit 2016 ist daraus eine vielseitige Marke mit über 350.000 Fans und einer bunt gefächerten Community entstanden. Neben zauberhaften Hörspiel-Abenteuern bietet Pummeleinhorn eine große Produktpalette in Zusammenarbeit mit über 20 namhaften Lizenzpartnern – von Kuscheltieren und Heimtextilien bis zu Spielen und Pferdezubehör. Mit über 4 Millionen Aufrufen pro Monat auf Social Media ist Pummel & Friends eine magische Plattform für alle, die Humor, Freundschaft, Toleranz und Body Positivity feiern.

