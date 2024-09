Starkoch Pietro Catalano vom Schweizer Gourmet-Tempel CAAA zu Gast im The Nautilus auf den Malediven

Eine Melange aus Kulinarik und Mixologie im The Nautilus, der Luxusprivatinsel der Malediven: 23.-25. November 2024

Das kulinarische Gastspiel des kreativen und visionären Chefkochs Pietro Catalano des CAAA by Pietro Catalano in Luzern wird eine Fusion meisterhafter Mixologie und innovativer Gourmetküche, denn das CAAA ist geprägt von der ungewöhnlichen Geschichte der Familie Catalano und der Leidenschaft für außergewöhnliche neue Geschmackserlebnisse.

Vom Ozean zum Fine Dining: der maledivische Thunfisch im Spotlight des Schweizer Meisterkochs

Seit Jahrhunderten wird auf den Malediven die Kultur des Thunfischfangs zelebriert, denn der Thunfisch hat die lokale Wirtschaft und die Kultur eine große Bedeutung. Die Malediven sich weltweit für nachhaltige Fischerei und setzen bei Thunfisch auf den Fang mit Leinen. Die Gourmetmenüs von Starkoch Pietro Catalano werden den Thunfisch als Besonderheit zelebrieren, aber gleichzeitig das Bewusstsein für Umweltprobleme durch Überfischung und für nachhaltigen Konsum schärfen. Das kulinarische Gastspiel wird am 23. & 24. November Zeytoun Fine Dining Restaurant des The Nautilus stattfinden, dafür hat der Schweizer Küchenchefs zwei einzigartige Gourmet-Menüs kreiert, die es danach nie wieder geben wird.

Küchenchef Pietro Catalano kommentiert sein Menü: „Die außergewöhnliche Qualität des maledivischen Gelbflossenthunfischs hat mich schon immer fasziniert. Sein reicher Geschmack, seine feste Konsistenz und seine Vielfältigkeit waren schon immer ein Katalysator meine Kreativität. Seine Wandlungsfähigkeit bietet unendlich viele kulinarische Ausdrucksmöglichkeiten. Egal ob puristische, elegante Kreationen oder höchst raffinierte Techniken, der Gelbflossenthunfisch hat ein unerschöpfliche Potenzial. In meinem Restaurant CAAA arbeiten wir mit den besten Produkten und bevorzugen immer nachhaltige Lieferanten, um außergewöhnliche Gerichte zu kreieren, die unser Engagement für Qualität und ethische Standards widerspiegeln. Der nachhaltig gefangene Thunfisch der Malediven hilft mir, meinen Menükreationen eine ethische Komponente zu verleihen und passt perfekt zu The Nautilus‘ Bestreben, seinen Gästen außergewöhnliche Zutaten zu bieten, die nicht nur ernährungsphysiologisch wertvoll sind, sondern auch aus verantwortungsvollen Quellen stammen.“

Nachhaltige Mixologie: Zero-Waste Cocktails mit globalen Aromen und Klängen

Küchenchef Pietro Catalano wird bei seinem Gastspiel im The Nautilus unterstützt von Elena und Sommelière Stefania Catalano, die eine detailliert abgestimmte Cocktailbegleitung für das Menü von Pietro ausgearbeitet haben und die Gerichte und Zutaten perfekt zu ergänzen. Dabei setzen sie komplett auf Zero-Waste Techniken und kombinieren mediterrane und alpine Einflüsse mit den Aromen der Malediven. Die Catalano Signature Cocktails gibt es an der Cocktail Pop-up Bar am The Nautilus Beach.

Pietro Addis, General Manager The Nautilus Maldives teilt seine Vorfreude: Wir freuen uns außerordentlich, Pietro Catalano und den engsten Kreis des CAAA by Pietro Catalano für dieses besondere Gastspiel gewonnen zu haben. Sie passen perfekt zu unserem Motto „The Art of Bohemia“. Damit bieten wir unseren Gästen eine einzigartige Gelegenheit, eine unverwechselbare Mischung aus Kulinarik und Mixologie kennenzulernen, bei der alles perfekt aufeinander abgestimmt ist, ein Rädchen ins andere greift und Kunstfertigkeiten, Kreativität und Handwerkskunst von Feinsten zelebriert werden.“

Event Details:

Datum: 23-25 November 2024

Location: The Nautilus Maldives

Mehr Informationen zur kulinarischen Kooperation hier

