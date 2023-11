Start der HQ Dev. Factors Matchmaking-Konferenz 2023 für das G60 S&T Innovation Valley am Jangtse-Delta

Tragen Sie zum Aufbau der „Belt & Road“-Initiative bei und fördern Sie eine integrative und hochqualitative Entwicklung.

Am 08.11. fand die „6. China International Import Expo 2023“ G60 S&T Innovation Valley des Jangtse-Deltas statt.

Dabei wurde die „High Quality Development Factors Matchmaking“-Konferenz im National Exhibition & Convention Center „Four-leaf Clover“ abgehalten. Neun Städte kamen auf der „China International Import Expo“ zusammen, um gemeinsam einen neuen Plan zu entwickeln und das „G60 S&T Innovation Valley“ des Jangtse-Flussdeltas zu planen und zu fördern, verbunden mit dem Ziel, ein höheres Maß an kooperativer Erschließung, intensiverer kooperativer Innovation und umfangreicherer Bereiche der kooperativen Entwicklung zu ermöglichen. Hierdurch soll die Implementierung eines fortschrittlichen Talgebiets beschleunigt werden, das den Wandel von „Made in China“ zu „Created in China“ erleichtert und gleichzeitig als Vorreiter-Tal fungiert, das von den Zwillingsrädern der technologischen und institutionellen Innovation angetrieben wird. Damit wird das Gebiet auch zum Tal der Pioniere für die integrative Entwicklung von Industrien und Städten, das einen Beitrag der G60 zum Aufbau der „Belt and Road“-Initiative und zur Förderung einer integrativen und hochqualitativen Entwicklung leistet.

Die Konferenz war gespickt mit Höhepunkten und zählbaren Resultaten. Dabei wurden eine Reihe wichtiger wissenschaftlicher und technologischer Innovationen für das „G60 S&T Innovation Valley“ des Jangtse-Flussdeltas veröffentlicht, zahlreiche wichtige Mitwirkende für den Aufbau der „Belt and Road“-Initiative gewonnen, eine Reihe wichtiger faktor- und ressourcengebender Plattformen initiiert, der Aufbau mehrerer bereichsübergreifender Kooperations-Demonstrationsparks zwischen Wissenschaft, Technologie, Industrie und Finanzen begonnen und zahlreiche wichtige Kooperationsprojekte unterzeichnet.

Der Songjiang-Distrikt in Shanghai bildet den Ursprung des „G60 S&T Innovation Valley“ des Jangtse-Flussdeltas. Seit dem Baubeginn des „G60 S&T Innovation Valley“ des Jangtse-Flussdeltas am 24. Mai 2016 wurde das Projekt in den Top-Level-Entwurf des „Outline of the Yangtze River Delta Regional Integrated Development Plan“ („Konzeptentwurf des integrativen Entwicklungsplans für das Jangtse-Flussdelta“) im Jahr 2019 aufgenommen, nachdem das Projekt die Version 1.0 von „Starting from Songjiang“ („ausgehend von Songjiang“), die Version 2.0 von „Connecting Jiaxing and Hangzhou“ („Jiaxing und Hangzhou verbinden“) und die Version 3.0 von „Jointly Building Nine Cities“ („gemeinsamer Aufbau von neun Städten“) durchlaufen hat. Im Jahr 2020 veröffentlichten das Ministerium für Wissenschaft und Technologie sowie weitere fünf Ministerien und Kommissionen gemeinsam den Bauplan für das „G60 S&T Innovation Valley“ des Jangtse-Flussdeltas. Im Jahr 2021 wurde es in den nationalen Entwurf des 14. Fünfjahresplans (2021-2025) für die nationale wirtschaftliche und soziale Entwicklung und die langfristigen Ziele bis zum Jahr 2035 aufgenommen. Im Jahr 2022 wurde das Projekt in die Eröffnungsausgabe der „Research on Xi Jinping’s Economic Thought“ („Forschung zu Xi Jinpings ökonomischen Überlegungen“) als moderne Erfahrung für eine qualitativ hochwertige regionale Entwicklung aufgenommen. Die Fähigkeit des Tals, Ressourcen und Faktoren zu nutzen und die Entwicklung der umliegenden Gebiete durch die Bereitstellung von Dienstleistungen voranzutreiben, wurde erheblich gestärkt, wodurch ein neuer Weg koordinierter Entwicklung ermöglicht wurde.

