Steigende Energiepreise rücken Atomenergie in den Vordergrund

Energie hat sich verteuert und die LNG-Struktur ist beschädigt durch den Krieg im Nahen Osten. Kernenergie und damit Uran, gewinnt an Bedeutung.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Premier American Uranium Corp. und IsoEnergy Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 31.03.2026, 10:30 Uhr Zürich/Berlin ·

Die Kernenergie ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil in einem klimaneutralen Energiesystem. Sie ist auch eine zuverlässige Quelle für emissionsarme Energie. Der Krieg im Nahen Osten und die damit einhergehenden höheren Energiepreise tragen zusätzlich zur Renaissance von Atomstrom bei. Erneuerbare Energien können kostengünstigen sauberen Strom erzeugen. Die Kernenergie ergänzt diese und glänzt mit Stabilität. Besonders gilt das im Winter.

Laut einer Analyse („Axpo Energy Reports“) des größten schweizerischen Stromproduzenten ist die Versorgung ohne Kernenergie im Winter deutlich anspruchsvoller als in den Sommermonaten. Eine Aufhebung des bestehenden Neubauverbots in der Schweiz werde deshalb empfohlen. Denn dort sei der Weiterbetrieb der bestehenden Atomkraftwerke die kosteneffizienteste Möglichkeit, um bedeutende Mengen an Winterstrom zu produzieren.

Aktuell werden die meisten neuen Reaktoren in Asien gebaut. Dort existieren auch Länder, die neu in die Kernenergie einsteigen wollen, beispielsweise Bangladesch, Usbekistan oder Kasachstan. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) konzentrieren sich mehr als 40 Länder weltweit auf einen Ausbau der Kernkraft. Dabei können die kleinen modularen Reaktoren in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Denn dass der globale Energiebedarf steigt, ist unbestreitbar. Man denke nur an die aus dem Boden schießenden Rechenzentren und die in vielen Bereichen zunehmende Elektrifizierung. Uran wird also benötigt und ein mögliches Defizit bereits diskutiert.

IsoEnergy – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ – gilt als Uranproduzent, der zeitnah in Produktion gehen könnte, und verfügt in Saskatchewan über hochgradige Uranliegenschaften. Weitere Uranprojekte befinden sich in Australien, Argentinien und in den USA. Besonders hochwertig ist das Larocque East-Projekt im Athabasca Becken in Saskatchewan. Frisches Geld ist auch in der Kasse. Und mehrere Gebiete im Portfolio von IsoEnergy gehören laut einer Umfrage des Fraser Instituts zu den weltweit führenden Regionen.

Premier American Uranium – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-american-uranium-inc/ – verfügt über Uranprojekte in fünf hervorragenden Regionen in den USA. Mit dem umfangreichen Landbesitz ist das Unternehmen bestens positioniert und kann die Energiesicherheit in den USA stärken. Eine Privatplatzierung spült gerade frisches Geld in die Kasse. Für das Hauptprojekt Cebolleta in New Mexico ist ein umfangreiches Arbeitsprogramm für 2026 geplant.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -) und Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Uranmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Quellen:

https://www.nuklearforum.ch/de/news/axpo-report-kernenergie-bleibt-schluessel-fuer-sichere-winterstromversorgung/;

https://www.axpo.com/ch/de/wissen/energy-reports/energy-report-kern.html;

https://www.grs.de/de/aktuelles/kernenergie-weltweit-2026;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/

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