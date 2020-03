Stenzel und 5x Machines: Kooperation für noch flexibleren Service im Maschinenhandel

Spezialisten für gebrauchte Werkzeugmaschinen erweitern ihr Leistungsportfolio in den Bereichen Service und Vertrieb

Die auf den Gebrauchtmaschinenhandel und -service spezialisierten Unternehmen Stenzel GmbH und 5x Machines GmbH haben auf eine enge Zusammenarbeit in den Bereichen Service und Vertrieb geeinigt und erweitern damit ihr Portfolio als Full-Service-Dienstleister für ihre Kunden im In- und Ausland.

Ein besonderer Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der in Remscheid ansässigen 5x Machines GmbH besteht in der Wartung und Reparatur gebrauchter Werkzeugmaschinen des Herstellers DMG, und gerade in diesem Bereich hat das Unternehmen in den letzten Monaten einen starken Anstieg der Nachfrage verzeichnet. Durch die Kooperation der qualifizierten Service-Techniker von 5x Machines mit den erfahrenen Stenzel-Vertriebsspezialisten profitieren die Kunden beider Unternehmen somit nun von einem noch umfassenderen und flexibleren Service.

Die 5x Machines GmbH bietet seit vielen Jahren vielseitige Dienstleistungen für Unternehmen aus Industrie und Handwerk an. Vom Handel mit gebrauchten Werkzeugmaschinen über Reparatur und die Versorgung mit Ersatzteilen bis hin zur Inbetriebnahme hat 5x Machines für jeden Bedarf stets die passende Lösung parat und ist in der Lage, individuell und schnell auf Ihre Bedürfnisse einzugehen. Weltweit ansässige Kunden aus Europa, den USA, Russland und Australien schätzen das Unternehmen seit vielen Jahren für seine hochwertigen Produkte sowie für seinen professionellen Service.

Auch bei der Stenzel GmbH gehört ein umfassender Rund-um-Service seit jeher zum Kern des Geschäfts – von der Maschinenbesichtigung mit dem Kunden über den Abbau und Transport der Maschine bis zu deren fachgerechter Inbetriebnahme. Durch die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen wird dieses Leistungsangebot nun nochmals verbreitert und noch effizienter gestaltet. Eine ganz besondere Stärke der Stenzel GmbH liegt darüber hinaus in den Bereichen Vertrieb und individueller Kundenberatung, was nun den Kunden beider Unternehmen zu Gute kommt. So finden Interessenten beispielsweise im firmeneigenen Web-Portal cnc-stenzel.de ein umfangreiches Angebot an Gebrauchtmaschinen wie CNC-gesteuerte Dreh- und Fräsmaschinen, Bearbeitungszentren und weitere Werkzeugmaschinen. Das Sortiment ist in zehn Sprachen abrufbar und somit für Kunden aus aller Welt eine bewährte Anlaufstelle bei der Suche nach hochwertigen gebrauchten Werkzeugmaschinen namhafter Hersteller wie DMG, Mazak, Okuma, Doosan, Mori, u. v. a.

