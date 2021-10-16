Steuerberaterin Roswitha von Ehr in Langen

Steuerberatung mit persönlichem Fokus: Roswitha von Ehr in Langen bietet maßgeschneiderte Lösungen für Privatpersonen und Unternehmen – von Steuererklärungen bis zur betriebswirtschaftlichen Beratung.

Das deutsche Steuerrecht wird immer komplexer. Ständig neue Gesetze, laufende Änderungen und die Vielzahl individueller Besonderheiten stellen sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen vor große Herausforderungen. In diesem Umfeld ist eine erfahrene und zuverlässige Steuerberatung unerlässlich.

Expertise und individuelle Beratung

Steuerberaterin Roswitha von Ehr in Langen bietet ihren Mandanten umfassende Unterstützung mit ihrem fundierten Fachwissen und langjähriger Praxiserfahrung. Als Diplom-Betriebswirtin (VWA) kennt sie die steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Herausforderungen aus erster Hand und entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für ihre Kunden. Ob Freiberufler, Existenzgründer, Privatpersonen oder kleine und mittelständische Unternehmen – ihre Beratung ist stets individuell, persönlich und zielorientiert.

Maßgeschneiderte Lösungen für alle Anforderungen

Die Anforderungen an eine moderne Steuerberatung sind ebenso vielfältig wie die Mandanten selbst. Privatpersonen benötigen oft Unterstützung bei der Steuererklärung, während Unternehmer mit Fragen zur Finanz- und Lohnbuchhaltung, Jahresabschlüssen oder Existenzgründungen konfrontiert sind.

Die Steuerkanzlei in Langen bietet ein breites Spektrum an Leistungen und legt großen Wert auf persönliche Betreuung. Jedes Mandat erhält eine Beratung, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele des Kunden abgestimmt ist. Das Team nimmt sich bewusst Zeit für eine sorgfältige Analyse und bietet nachhaltige Lösungen – ein Anspruch, der die Kanzlei seit Jahren auszeichnet.

Leistungsübersicht

Steuerberaterin Roswitha von Ehr und ihr Team unterstützen ihre Mandanten in folgenden Bereichen:

– Finanzbuchhaltung

– Lohnbuchhaltung

– Jahresabschlüsse

– Steuererklärungen

– Betriebswirtschaftliche Beratung

Dieser ganzheitliche Ansatz stellt sicher, dass die Kanzlei ihren Mandanten sowohl im privaten als auch im unternehmerischen Alltag zuverlässig zur Seite steht.

Optimierung der Steuerbelastung

Ein häufiges Thema in der Beratung ist die steuerliche Belastung, die mit steigendem Einkommen wächst. Oft sind Mandanten überrascht, wie groß der Unterschied zwischen Brutto- und Nettoeinkommen ist. Die Steuerkanzlei hilft dabei, diese Einkommenssituation zu analysieren und zeigt Gestaltungsmöglichkeiten auf, wie die Steuerlast im gesetzlichen Rahmen optimiert werden kann.

Besonders für Arbeitnehmer, Selbstständige und Unternehmer ist es entscheidend zu verstehen, wie sich Steuer- und Sozialabgaben zusammensetzen und welche Gestaltungsspielräume bestehen. Roswitha von Ehr behält nicht nur die aktuellen steuerlichen Regelungen im Blick, sondern entwickelt auch langfristige Strategien, damit mehr vom erwirtschafteten Einkommen beim Mandanten bleibt. Dabei stehen Transparenz, Planungssicherheit und individuelle Lösungen stets im Fokus.

Einkommensteuer und Sozialabgaben: So setzt sich Ihre Steuerlast zusammen

Die Statista-Infografik veranschaulicht, wie Einkommensteuer und Sozialabgaben je nach Bruttolohn verteilt sind und wie sich die tatsächliche Belastung mit steigendem Einkommen verändert.

Bei niedrigerem Einkommen ist der Anteil an Steuern und Abgaben gering, sodass ein hoher Anteil des Einkommens netto verbleibt.

Bei mittlerem Einkommen steigt der Steueranteil, während die Sozialabgaben konstant bleiben und das verbleibende Netto spürbar sinkt.

Bei höherem Einkommen erhöht sich der Steueranteil deutlich, und es bleibt ein geringerer Nettoanteil.

Bei sehr hohem Einkommen erreichen Sozialabgaben häufig die Beitragsbemessungsgrenze, was bedeutet, dass das Netto zwar absolut steigt, aber nicht proportional.

Roswitha von Ehr bietet eine detaillierte Analyse und maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Steuerstrategie, sodass Sie die bestmögliche steuerliche Belastung erreichen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Steuerberaterin Roswitha von Ehr

Frau Roswitha von Ehr

Voltastr. 10

63225 Langen (Hessen)

Deutschland

fon ..: 06103 27948

fax ..: 06103 51598

web ..: http://www.steuerberaterin-von-ehr.de

email : pr@dsa-marketing.ag

