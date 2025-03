„Stimmfluencer dank Strahlkraft“ Tages-Workshop am 22. März 2025 in Senden

Erfolgs-Duo Kral & Korus lädt nach Senden/Bayern: Erleben Sie, wie Sie mit Stimme, Story und Ihrem Pitch-Video Ihre Marke auf das nächste Level heben – für mehr Strahlkraft, Sichtbarkeit & Erfolg.

Nach dem erfolgreichen Workshop „Pushing Over the Line“ in den renommierten Dirk-Weisser-TV-Studios setzen Uta-Alexandra Kral, Inhaberin von Stimme Sprechen Kommunikation, Vorstandsmitglied der Jurij-Vasiljev-Akademie und Detlef M. Korus, Geschäftsführer bei Digital Marketing Services, ehemaliger SAT.1-Frontmann, ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort.

Am 22. März 2025 laden sie Unternehmer:innen, Führungskräfte und Expert:innen ins exklusive Tagungshotel Feyrer in Senden ein. Dort geht es einen Schritt weiter: Mit dem Workshop „Stimmfluencer dank Strahlkraft“ entwickeln die Teilnehmer:innen ihre persönliche Kommunikationsstrategie, stärken ihre Personal Brand und perfektionieren ihren Elevator Pitch – inklusive professioneller Video-Produktion.

Premium-Inhalte für maximale Wirkung:

In einer kleinen Gruppe erarbeiten die Teilnehmer:innen ihr individuelles Storyboard, verfeinern Stimme, Haltung und Ausdruck und nehmen unter professioneller Anleitung drei überzeugende Pitch-Videos für ihre Online-Präsenz auf.

„Es geht um mehr als nur Worte. Es geht darum, gehört zu werden und zu wirken – klar, authentisch, mit der eigenen Strahlkraft“, sagt Uta-Alexandra Kral.

Mit Know-how aus TV, Bühne und Business begleiten die beiden Profis durch einen intensiven Workshop-Tag:

* Uta-Alexandra Kral zeigt, wie Stimme, Sprache und Körpersprache gezielt für Personal Branding genutzt werden kann.

* Detlef M. Korus vermittelt die Feinheiten des Pitchens vor der Kamera – souverän, sicher und authentisch.

Teilnahmegebühr:

600 Euro inkl. Imbiss, Getränken und 3 persönlichem (Pitch-)Videos, zzgl. MwSt.

Anmeldungen unter:

https://book.stripe.com/7sI4jK7KsbMK4EgfZx

Uta-Alexandra Kral, knapp 30 Jahre Erfahrung in der freien Wirtschaft und diversen Führungsrollen, seit 2018 Inhaberin von Stimme Sprechen Kommunikation und freie Trainerin für die Sprecher Akademie. Seit Oktober 2024 Vorstandsmitglied der Jurij-Vasiljev-Akademie.

Detlef M. Korus, knapp 40 Jahre TV-Erfahrung, darunter als SAT 1-Anchorman, seit 2018 Geschäftsführer bei Digital Marketing Services

