Exklusiver Workshop „Pushing over the line“ am 07.03.2025 in Stephanskirchen

Stimme, Story und Strahlkraft: Wie Unternehmer:innen vor der Kamera authentisch überzeugen und ihre Marke professionell ins Bild setzen.

Professionell sichtbar werden: Im exklusiver Workshop in den Dirk-Weisser-TV-Studios lernen Unternehmer:innen, wie sie ihre persönliche Strahlkraft vor der Kamera entfalten.

Stephanskirchen, 2. März 2025

Am 07.März 2025 veranstalten Uta-Alexandra Kral, Expertin für Stimme, Wirkung und Kommunikation und Detlef M. Korus, ehemaliger SAT.1-Frontmann und Medienprofi, in den renommierten Dirk-Weisser-Studios, Stephanskirchen (bei Rosenheim) einen intensiven Praxis-Workshop für Unternehmer:innen, Führungskräfte und Selbstständige, die ihre persönliche Strahlkraft vor der Kamera entfalten und sich professionell in Szene setzen möchten.

In kleiner Gruppe erarbeiten die Teilnehmer:innen ihre individuelle Story, feilen an Stimme, Haltung und Ausdruck und erhalten unter professioneller Regie drei hochwertige Videos für ihre Unternehmenskommunikation.

„Der beste Auftritt beginnt lange vor der Kamera – mit der Klarheit über das, was wirklich zählt“, sagt Uta-Alexandra Kral. In einer digitalen Welt, in der Sichtbarkeit über Erfolg entscheidet, werden persönliche Präsenz und authentische Kommunikation zu zentralen Erfolgsfaktoren. Der Workshop bietet hierfür ein exklusives Rundum-Paket: von Storyboard und Stimmtraining bis zur fertigen Video-Produktion.

Der Workshop „Pushing Over the Line – Strahlkraft vor der Kamera“ richtet sich an Menschen, die für ihre Marke stehen und mit professionellem Video-Content nachhaltig überzeugen wollen.

In der ganztägigen Session vermitteln die beiden Experten ihr Wissen aus TV, Bühne und Business-Praxis:

* Uta-Alexandra Kral bringt ihre Erfahrung als Rhetoriktrainerin, Stimmcoach und langjährige Führungskraft ein. Mit gezielten Atem- und Stimmtechniken verhilft sie den Teilnehmenden zu einer souveränen und tragfähigen Stimme.

* Detlef M. Korus zeigt aus seiner TV-Praxis, wie Lockerheit, Sicherheit und Präzision vor der Kamera entstehen.

Gemeinsam entwickeln sie mit den Teilnehmer:innen individuelle Storyboards, die auf den Punkt bringen, was Marke, Persönlichkeit und Expertise auszeichnet.

Der Workshop schließt mit drei professionell produzierten Videos ab – bereit für Website, Social Media oder Präsentationen.

Teilnahmegebühr:

600 EUR inkl. Workshop-Material und Videos, exkl. MwSt.

Bonus:

Ein persönliches 1:1 Feedback-Gespräch im Wert von 200 EUR für Last-Minute-Bucher:innen.

Die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier:

https://book.stripe.com/3cs2bC9SA3gegmYaFe“>https://book.stripe.com/3cs2bC9SA3gegmYaFe

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stimme Sprechen Kommunikation

Frau Uta-Alexandra Kral

Hauptstraße 2

89250 Senden

Deutschland

fon ..: +49 152 527 916 48

fax ..: –

web ..: https://kral-kommunikation.com

email : uakral@kral-kommunikation.com

Uta-Alexandra Kral ist seit 2017 Inhaberin, Executive Voice & Communication Strategist bei Stimme Sprechen Kommunikation und seit Oktober 2024 Vorstandsmitglied der Jurij-Vasiljev-Akademie. Davor war sie fast 30 Jahre in verschiedenen Management-Ebenen der Luft- und Raumfahrtindustrie tätig. | Master of Speech Communication & Rhetoric

Detlef M. Korus ist seit September 2018 Geschäftsführer der Korus Digital Marketing Services und ehem. Chefredakteur TV BERLIN & SAT.1-Anchorman „Newsmagazin“ | Dipl.-Journalist (Univ.) | Bestsellerautor

