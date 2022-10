Strahlende Augen für alle – mit der neuen Guava Vitamin C Bright Eye Gel Cream von Glow Recipe

SHINE BRIGHT! Dank der neuen Guava Vitamin C Bright-Eye Gel Cream von Glow Recipe

Nach der erfolgreichen Lancierung des Guava Vitamin C Dark Spot Serum, präsentiert Glow Recipe nun das neueste Multitalent der Guava-Linie: die neue Guava Vitamin C Bright-Eye Gel Cream. Die leichte Gel Cream für Tag und Nacht wirkt sanft und dennoch leistungsstark, um Augenringe und Verfärbungen aufzuhellen, Schwellungen zu mindern und die zarte Haut mit intensiver Feuchtigkeit zu versorgen. Die Aufgeschlagene Gelcremetextur zieht schnell ein ohne zu kleben und ohne zu fetten. Dank ihrer feuchtigkeitsspendenden Formulierung eignet sich die Augenpflege perfekt als Make-Up Base und ermöglicht ein geschmeidiges Auftragen von Concealer und Lidschatten! Kombiniert mit anderen aufhellenden und straffenden Inhaltsstoffen wie natürlichem Vitamin C aus der Guave, einer einzigartigen Niacinamid-Mischung, grünem Koffein und Peptiden bringt die Guava Vitamin C Bright-Eye Gel Cream jede Augenpflege auf ein neues Level!

Die Wirkstoffe:

* Vitamin C: Reduziert die Sichtbarkeit von Augenringen

* Niacinamid: Vitamin B3 und Antioxidantien reduzieren Hyperpigmentierung, zudem wird matte und fahle Haut bekämpft

* Koffein: Lindert Schwellungen und regt die Durchblutung der Haut an

* Peptide: Straffen und glätten kleine Fältchen

Anwendung:

Für die Anwendung wird eine erbsengroße Menge der Creme mit dem Ringfinger auf die gesamte Augenpartie, einschließlich Augenlidern und dem Bereich zwischen den Augenbrauen, auftragen und sanft einklopfen.

_Ab Oktober 2022 auf __douglas.de__ und __glowrecipe.com__ erhältlich: 15 ml – UVP 38 EUR_

Über Glow Recipe

Glow Recipe ist eine saubere, fruchtbasierte und klinisch wirksame Hautpflegeserie, die 2014 von den Beauty-Veteranen Sarah Lee und Christine Chang gegründet wurde. Die preisgekrönte, Korean-Beauty inspirierte Hautpflegelinie von Glow Recipe kombiniert Antioxidantien reiche Früchte mit sanften, aber wirkungsvollen Wirkstoffen, um die Haut ihrer täglich wechselnden Bedürfnisse entsprechend zu pflegen. Glow Recipe konzentriert sich darauf, innovative Produkte auf den Markt zu bringen und den Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, ihre Haut zum Strahlen zu bringen und sie als vollwertig zu akzeptieren. Die Hautpflegeprodukte von Glow Recipe werden mit den hochwertigsten, tierversuchsfreien und natürlichen Inhaltsstoffen formuliert und sind Leaping Bunny-zertifiziert. Sie enthalten keine Parabene, Sulfate oder Phthalate. Alle Produkte von Glow Recipe sind zu 100 % recycelbar, entweder an der häuslichen Mülltonne oder über Terracycle.



