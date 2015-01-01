Strategische Echtzeit-Analyse für Onboarding & Offboarding

Maximale Transparenz für die sensibelsten Phasen des Employee Lifecycle: Durch systematische Messung wird aus einzelnen Ereignissen ein steuerbarer Zusammenhang.

Das neue Tool PERSENTIS Boarding unterstützt Unternehmen dabei, die kritischen Phasen des Onboardings und Offboardings durch präzise Datenanalysen zu optimieren. Mithilfe spezieller Kennzahlen wie dem OnBoardIndex oder dem TransitionGapIndex wird in Echtzeit gemessen, wie effektiv neue Talente integriert werden und welche wahren Gründe hinter Kündigungen stecken.

Diese datenbasierten Erkenntnisse ermöglichen es, die Arbeitgebermarke nachhaltig zu stärken und kostspielige Fluktuation frühzeitig zu verhindern. Ziel ist es, den gesamten Mitarbeiterzyklus transparent zu machen, um die Produktivität zu sichern und Fluktuationskosten durch fundierte Entscheidungen zu senken.

PERSENTIS Boarding wandelt somit emotionale Übergangsphasen in messbare wirtschaftliche Vorteile um.

https://www.persentis.com/boarding

Der OnBoardIndex und der OffBoardIndex verbessern die Entscheidungsfindung im Management, indem sie weiche Faktoren in harte, vergleichbare Kennzahlen übersetzen und so eine Echtzeit-Steuerung von Personalprozessen ermöglichen. Anstatt sich auf Bauchgefühl oder Standardantworten zu verlassen, erhält das Management eine objektive Datenbasis für strategische Maßnahmen.

Hier sind die spezifischen Wege, wie diese Indizes die Entscheidungsfindung optimieren:

* Frühwarnsystem für Fehlentwicklungen: Der OnBoardIndex (OBI) dient als sensibler Frühindikator für das Frühfluktuationsrisiko. Er ermöglicht es Führungskräften, bereits in den ersten 100 Tagen gegenzusteuern, wenn die Daten zeigen, dass neue Talente innerlich kündigen oder die Orientierung durch den Vorgesetzten fehlt. Dadurch können Entscheidungen zur Rettung eines Recruiting-Investments getroffen werden, bevor massiv Geld „verbrannt“ wird.

* Identifikation struktureller statt individueller Fehler: Während Einzelgespräche oft nur Einzelschicksale beleuchten, hilft die systematische Auswertung durch den OffBoardIndex dabei, Muster und strukturelle Ursachen für Kündigungen zu erkennen. Das Management kann so entscheiden, ob systemische Änderungen in der Organisation oder Führungskultur notwendig sind, anstatt nur Symptome zu bekämpfen.

* Objektivierung der Integrationsqualität: Durch den OnBoardIndex erhält das Management Klarheit darüber, wie schnell Mitarbeitende voll produktiv werden und ob der Cultural Fit sowie die fachliche Ergänzung tatsächlich gegeben sind. Dies führt zu besseren Entscheidungen bei der Optimierung von Einarbeitungsprozessen und der Auswahl künftiger Profile.

* Validierung der Arbeitgebermarke (Reality Check): Der OffBoardIndex misst den Rehire- und Empfehlungswert. Diese Daten ermöglichen es dem Management, den „Employer Brand Reality Check“ durchzuführen: Würden Insider das Unternehmen wirklich weiterempfehlen? Diese Erkenntnisse sind entscheidend für die strategische Ausrichtung des Recruitings und der Unternehmenskultur.

Zusammenfassend ermöglichen diese Indizes den Wechsel von einer reaktiven Rolle hin zu einer aktiven Gestaltung des Employee Lifecycles, indem sie Ursachen sichtbar machen, wo Fluktuation tatsächlich beginnt

1. Der OnBoardIndex (OBI): Integration messbar machen

Der Einstieg in ein Unternehmen ist eine psychologische Hochrisikozone. Auf die initiale Euphorie folgt zwangsläufig der sogenannte „Honeymoon-Hangover“ – jener Moment der Ernüchterung, in dem der Arbeitsalltag die Erwartungen einholt. Hier entscheidet sich, ob ein Neuzugang Wurzeln schlägt oder die innerliche Kündigung einleitet. Der OnBoardIndex (OBI) macht diese Dynamik steuerbar, indem er vier kritische Dimensionen destilliert:

Erfolgsfaktor Passung (Fit): Evaluiert den Cultural Fit und die Teamdynamik als Fundament für langfristige Stabilität.

Erfolgsfaktor Klarheit: Misst die Rollentransparenz; nur wer weiß, woran er gemessen wird, kann ab Tag 1 Leistung bringen.

Erfolgsfaktor Führung: Analysiert die psychologische Sicherheit und Orientierung durch die direkte Führungskraft.

Erfolgsfaktor Geschwindigkeit: Steuert die Zeit bis zur vollen Produktivität („Time-to-Value“)

Das „Frühfluktuationsrisiko“ innerhalb der ersten 100 Tage ist der kritischste Frühindikator für das Management – eine innerliche Kündigung in dieser Phase bedeutet den Totalverlust des Recruiting-Investments bei gleichzeitigem Frustrationsanstieg im Bestandsteam.

Während der OBI das Investment schützt, auditiert der OffBoardIndex die Seele der Organisation.

2. Der OffBoardIndex (OBI): Das ehrliche Spiegelbild der Organisation

Wenn Mitarbeitende das Unternehmen verlassen, fällt die soziale Maske; es ist der Moment des ehrlichsten Feedbacks. Der OffBoardIndex (OBI) nutzt dieses Fenster, um über wertlose Standard-Antworten in Kündigungsschreiben hinauszugehen. Kündigungen sind selten spontane Ereignisse, sondern der Endpunkt schleichender Entfremdungsprozesse, die durch den OBI systematisch dekonstruiert werden.

Der PERSENTIS Offboarding-Fragebogen fokussiert sich auf drei strategische Säulen:

* Echte Kündigungsgründe: Differenzierung zwischen emotionalen Triggern (z. B. mangelnde Wertschätzung, Führungsdefizite) und rein rationalen Faktoren (z. B. Gehalt).

* Einfluss von Führung & Organisation: Identifikation struktureller Systemfehler, die über den Einzelfall hinausgehen und Muster erkennbar machen.

* Retention-Perspektiven: Die retrospektive Analyse klärt exakt, mit welchen Hebeln der Austritt hätte verhindert werden können – wertvolle Daten für die Bindung verbleibender High Potentials.

Ein professionell moderierter Austritt sichert den Rehire- und Empfehlungswert. Der Rehire-Wert ist der ultimative Reality Check für die Arbeitgebermarke: Würde jemand, der das System von innen kennt, uns erneut wählen? Nur so entstehen „Bumerang-Arbeitnehmer“, die mit externem Know-how zurückkehren und die Recruitingkosten künftiger Zyklen massiv senken.

PERSENTIS Boarding bietet ein Monitoring-System für lediglich 90 EUR pro Monat (bis zu 50 MA). Demgegenüber steht das immense finanzielle Risiko einer Fehlbesetzung, die je nach Position ein halbes bis zu einem doppelten Jahresgehalt ausmacht.

Checkliste für Entscheider (Wirtschaftliche Hebelwirkung):

* Amortisation des Recruiting-Investments: Sicherung des Headhunter- und Anzeigenbudgets durch verhinderte Frühfluktuation.

* Steigerung der Produktivität: Optimierung der Einarbeitungsphasen.

* Schutz des Betriebsklimas: Vermeidung des „Domino-Effekts“, bei dem Austritte Unruhe und weitere Kündigungen im Team provozieren.

* Datengestützte Prävention: Erkennen, wann und warum Leute (innerlich) kündigen

* Transformation von reaktiver Schadensbegrenzung in proaktive Bindungsstrategien.

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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PERSENTIS GmbH

Vero Neubacher

Lessingstraße 6

5020 Salzburg

Österreich

fon ..: 43 662 202011300

web ..: https://www.persentis.com/

email : v.neubacher@persentis.com

Klar entscheiden, wenn es um Menschen geht.

PERSENTIS stärkt Verbundenheit, fördert Leistungsfreude und senkt Fluktuation – durch fundierte Analysen, die zeigen, was Menschen wirklich bewegt.

Firmenname: PERSENTIS

Gründungsjahr: 2023

Standort: Salzburg, Austria

PRODUKTE

– PERSENTIS Analytics – Messen und Verstehen von Erwartungen und Motiven & wissen was wirkt

– PERSENTIS Profiling – Daten statt Raten im Recruiting: 2-Way Matching mit Zielprofil und Persönlichkeitsprofil

– PERSENTIS Care – Mentale Gesundheit am Arbeitsplatz: Psychische Gefährdungsbeurteilung nach DIN EN ISO 10075-1, §5 ArbSchG (DE) und §§ 4,5 und 7 ASchG (AT)

– PERSENTIS Boarding – Integrationsqualität und Fluktuationsgründe verstehen

PERSENTIS ist kein weiteres Umfragetool, sondern ein strategisches Management-Instrument, das menschliche Faktoren in klare, steuerbare Grundlagen für Unternehmensentscheidungen übersetzt. Ziel ist es, Risiken früh sichtbar zu machen, Passung zu erhöhen und Führung wirksam zu steuern.

Das Portfolio umfasst vier komplementäre Module:

PERSENTIS Analytics analysiert den „Psychologischen Vertrag“ zwischen Arbeitgeber und Mitarbeitenden. Die Auswertung zeigt, welche Erwartungen, Motivationsfaktoren und Rahmenbedingungen Leistung beeinflussen und wo Risiken für Leistungsabfall, innere Kündigung oder Fluktuation entstehen. Dadurch werden konkrete Ansatzpunkte für eine gezielte Steuerung von Bindung und Performance sichtbar.

PERSENTIS Profiling ermöglicht präzises Recruiting durch ein 2-Way-Matching zwischen Mensch, Rolle, Team und Umfeld und reduziert so Fehlbesetzungen und Vakanzzeiten.

PERSENTIS Care ist ein rechtssicheres Screening zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, das mit nur 13 Fragen belastbare Ergebnisse liefert und Compliance effizient sicherstellt.

PERSENTIS BOARDING ist ein Echtzeit-Monitoring von Onboarding und Offboarding und macht damit sichtbar, wie effektiv neue Talente integriert werden und welche wahren Gründe hinter Kündigungen stecken.

Unternehmen gewinnen mit PERSENTIS Handlungssicherheit in allen Personalfragen – von Recruiting über Bindung bis zur Prävention. Wissenschaftlich fundierte Modelle, kombiniert mit einer klaren Dashboard-Darstellung, machen Entwicklungen sichtbar, bevor Leistung und Stabilität leiden.

Unternehmen profitieren konkret von:

o Effizientem Recruiting: Klare Priorisierung passender Kandidaten.

o Höherer Mitarbeiterbindung & Leistungsqualität: Gezielte Maßnahmen statt Gießkannenprinzip.

o Rechtssicherheit: Einfache Umsetzung gesetzlicher Evaluierungspflichten.

o Kosteneinsparung: Massive Reduktion von Fehlbesetzungskosten und Fluktuationsschäden.



Pressekontakt:

PERSENTIS GmbH

Herr Thomas Stranig

Lessingstraße 6

5020 Salzburg

fon ..: 43 662 202011300

email : office@persentis.com

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