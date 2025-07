Strategischer Meilenstein für Brioni Hotels: Laura Nissen übernimmt zum 1. Juni 2025 die Direktion

Grand Metropolitan Hotels konnte die Marken- und Immobilienexpertin für sein Luxusbrand Brioni gewinnen. Ziel der Hotelgruppe ist auch ein weiteres internationales Wachstum.

In dieser Funktion verantwortet Laura Nissen den Aufbau sowie die strategische Positionierung der Marke im Segment der Luxusvillen und Boutique-Hotels. Ihr Aufgabenbereich umfasst sowohl die Entwicklung und Pflege eines hochwertigen Portfolios als auch die Gestaltung eines konsistenten Markenerlebnisses. In der Rolle als Managing Director leitet sie vor allem den Aufbau und die Positionierung der Marke Brioni Hotels: „Mit Laura Nissen setzen wir bewusst auf eine Persönlichkeit, die operative Erfahrung, Markenverständnis und Empathie vereint. Sie ist ausserdem eine echte Hotelière mit Leib und Seele. Ihre umfassende Erfahrung und ihre Leidenschaft für exzellenten Service machen sie somit zur idealen Besetzung für diese wichtige Funktion in unserem Unternehmen“, erklärt Walter C. Neumann, Chief Executive Officer der Grand Metropolitan Hotels.

In ihrer neuen Funktion wird Laura Nissen darüber hinaus die operative Führung der Brioni Hotels über alle Kontaktpunkte hinweg steuern und die Kommunikation sowie Präsenz über sämtliche Kanäle verantworten. Ihr Fokus liegt dabei auf der Bereitstellung erstklassiger Gästeerlebnisse und der Etablierung von Brioni als unverwechselbares Luxusbrand im Reisemarkt.

„Ihre Ernennung markiert einen wichtigen strategischen Schritt in der Entwicklung von Brioni Hotels. Wir sind überzeugt, dass ihre Expertise, Vision und Leidenschaft eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung dieser Marke spielen werden“, ergänzt Martin R. Smura, Gründer und Chairman der Grand Metropolitan Hotels.

Laura Nissen verfügt über ein Jahrzehnt Erfahrung in führenden Positionen in den Bereichen Immobilien, Kommunikation, Markenführung und operatives Management. Bei ZIEGERT war sie mehrere Jahre in leitenden Funktionen im Key Account und Business Development tätig und verantwortete unter anderen den Vertrieb hochwertiger Wohnimmobilien sowie den Aufbau strategischer Kundenbeziehungen. Zuletzt verantwortete sie als Chief Operating Officer bei Bauwerk Immobilien die strategische Entwicklung und das Management eines überregionalen Immobilienportfolios. Frühere berufliche Stationen führten sie zu KPMG Deutschland sowie zu innovationsgetriebenen Unternehmen an der Schnittstelle von Immobilienwirtschaft und Hospitality-Branche.

Aufgewachsen in einer Hoteliersfamilie, verfügt Laura Nissen über ein tiefes Verständnis für die Erwartungen anspruchsvoller Gäste. Ihre berufliche Karriere begann sie nach ihrer Matura mit einem Studium an der Freien Universität Berlin und beendete dies erfolgreich mit einem Bachelor of Arts in Publizistik- und Kommunikationswissenschaften. In ihrer neuen Rolle wird sie von dem Schweizer Büro aus arbeiten und direkt an den CEO der Grand Metropolitan Hotels berichten.

Massgeschneiderter Luxus für hohe Ansprüche

Brioni Hotels steht für eine sorgfältig kuratierte Kollektion aussergewöhnlicher Residenzen an einigen der begehrtesten Orte der Welt. Jede Unterkunft stellt ein Statement aus Stil, Komfort und Raffinesse dar. Die Hotels organisieren darüber hinaus diskrete und luxuriöse Anreisen – ob mit privatem Chauffeur, Limousinenservice oder Helikopter. Private Spitzenköche kreieren nach den persönlichen Vorlieben der Gäste Gourmet-Menüs, ein gesundes Frühstück sowie individuelle Verkostungen. Auch Services wie Personal Training am Pool oder exklusive Wellnessprogramme werden direkt in den Villen geboten. Sicherheit und Diskretion stehen dabei an oberster Stelle: Persönlicher Schutz, gesicherte Transfers und individuell abgestimmte Sicherheitskonzepte gehören zum Selbstverständnis der Marke.

