  • Strategisches erstes Halbjahr 2025 – Fokus auf Beteiligungsentwicklung und US-Uplisting

    Berlin (IRW-Press/17.10.2025) – Berlin, 17. Oktober 2025 Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN: DE000A1PG508) verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 eine erwartungsgemäße Entwicklung im Rahmen der internen Planungen. Im Unterschied zu den Vorjahren war das Halbjahr nicht durch Veräußerungen von Beteiligungen geprägt, sondern stand im Zeichen operativer Weiterentwicklung des Portfolios.

    Der Fokus lag insbesondere auf der weiteren Vorbereitung des geplanten Uplisting der US-Tochtergesellschaft Fast Finance Pay Corp. (FFPP) von der OTC Nasdaq an eine höhere US-Börse. Gleichzeitig wurden strategische Fortschritte bei den Beteiligungen Digisell Services GmbH und Urban Cargo FMRP GmbH erzielt.

    „Unsere Beteiligungen entwickeln sich strukturell in die richtige Richtung. Der eingeschlagene Weg ist langfristig ausgerichtet darauf liegt unser operativer und strategischer Fokus. Besonders bei Fast Finance Pay Corp. verzeichnen wir eine erfreuliche Umsatzsteigerung, und auch die Nutzerzahlen unserer OK.secure Messenger App befinden sich in einem stabilen Wachstum“, kommentiert Sören Jensen, Vorsitzender der Fast Finance 24 Holding AG.

    Im ersten Halbjahr 2025 erzielte die Gesellschaft einen Umsatz von 867.218 Euro sowie einen Gewinn nach Steuern in Höhe von 12.421 Euro.

    Die Fast Finance 24 Holding AG sieht die strategische Entwicklung ihrer Beteiligungen auf einem positiven Kurs. Das Unternehmen wird diesen Weg weiterverfolgen und rechnet mittelfristig mit zusätzlichen Ergebnisbeiträgen aus dem Beteiligungsportfolio.

    Pressekontakt:

    Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 7262 1234-4, F. +49 (0)30 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com,
    www.fastfinance24.com/de/

    Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an der Börse Frankfurt gehandelt.

    Aussender: Fast Finance 24 Holding AG
    Adresse: Uhlandstraße 165, 10719 Berlin
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Sören Jensen
    Tel.: +49 30 7262 1234-4
    E-Mail: investors@ff24.com
    Website: www.fastfinance24.com

    ISIN(s): DE000A1PG508 (Aktie)
    Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

