Streetfood Festival Wolfsburg

Kulinarikmeile und verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt

Wolfsburg, 24.10.2024 – Vom 1. bis zum 3. November 2024 lädt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) im Rahmen des Streetfood Festivals Wolfsburg zu einer kulinarischen Weltreise in die Stadtmitte ein. Zusätzlich öffnen am Sonntag, 3. November 2024, von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der Innenstadt einschließlich der City-Galerie Wolfsburg sowie der Designer Outlets Wolfsburg zum zweiten Erlebnis-Sonntag in diesem Jahr.

„Am ersten Novemberwochenende dreht sich im Herzen Wolfsburgs alles um Shopping und Kulinarik!“, so Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Nach dem großartigen Erfolg im letzten Jahr freue ich mich, dass wir das Streetfood Festival erneut nach Wolfsburg holen. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf ein hochwertiges, internationales Speisenangebot freuen, das das Einkaufserlebnis zu einem ganz besonderen kulinarischen Event macht.“

Parallel zu den geöffneten Geschäften werden drei Tage lang rund 15 verschiedene regionale und überregionale Foodtrucks und Aussteller in der mittleren Porschestraße Köstlichkeiten aus aller Welt anbieten. Von indischen und afrikanischen Speisen, über Quesadillas und Schawarma bis hin zu Klassikern wie Burger – das Streetfood Festival Wolfsburg bietet alles, was das kulinarische Herz begehrt. Musikalisch begleitet wird das Event von einem DJ.

Veranstaltet wird das Festival mit Unterstützung der WMG von der Eventagentur Boese Events aus Oldenburg, die seit bereits sechs Jahren über 70 Streetfood Festivals in ganz Norddeutschlands organisiert hat.

Öffnungszeiten des Streetfood Festivals Wolfsburg

Freitag, 1. November 2024: 15:00 bis 21:00 Uhr

Samstag, 2. November 2024: 12:00 bis 21:00 Uhr

Sonntag, 3. November 2024: 12:00 bis 18:00 Uhr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Katharina Preihs

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: 053618999456

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

