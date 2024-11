Stromheizungen aus Dachziegeln. Nachhaltige Heizungsinnovation 2024

Eisenanteil dieser Elektroheizungen nur noch 8 Gramm bei 25 kg Gewicht! Energiesparmeister: 250 Watt. Nachhaltige Ofentechnologie aus alte Dachziegel gebaut.

Nachhaltige Elektroheizungen, geht das überhaupt?

Dieser Gedanke dürfte viele beschäftigen. Besonders positiv hervorzuheben ist, wenn mit geringen Materialkosten eine behagliche Wärme geschaffen werden kann bei minimalem Stromverbrauch!

Dass die ausgereifte Infrarotheiztechnik noch weiter verbessert werden kann, führte der Entwickler und Erfinder von Gruftiearbeit.de, Herr Rainer Dubrikow, in Form seiner innovativen Dachziegelheizung vor.

Die Heizfronten wurden mit alten Dachziegeln gebaut. Deren abstrahlende, unterschiedlich geformte und ausgerichtete Oberflächenstruktur erzeugt zusätzlich sich überschneidende Wärmewellen, die so ein besonders wohliges Wärmeerlebnis ergeben. Zusätzlich kann rückseitig ein Warmluftschacht integriert werden. Hier entsteht nun die sinnvolle Strahlungswärme mit Warmluftkombination. In Anlehnung an unsere anderen Ofenmodelle, die sich seit nunmehr fast 25 Jahren vielfach bewährt haben.

Zusätzliches Highlight: Nur noch bis 10 Gramm Eisenanteil?! Das entspricht etwa dem Gehalt im menschlichen Körper.

Diese Art Dachziegelheizung erzeugt ca. 100 – 110 °C Oberflächentemperatur bei unglaublich geringen 250 Watt Stromverbrauch, was die Grundlage unserer Fertigungs- und Firmenphilosophie ist! Außerdem wurde ein ästhetisch ansprechendes Design erzielt und eine nachhaltige Heizung entwickelt, die in dieser Form einzigartig ist und nahezu ohne Eisenanteil auskommt.

In dieser Anwendung können viele bisher meist ungenutzte alte Dachziegel sinnvoll weiter verwendet werden. Dies ist umso wichtiger, da unsere Welt sinnvolle Recyclinglösungen wie diese benötigt. Daher stelle ich diese Umsetzungs- und Anwendungsform als nachweislicher Urheber weltweit für die private Nutzung zur Verfügung.

Ein Workshop, der diese Bauanleitung Schritt für Schritt in Wort und Bild demonstriert, wurde ebenfalls auf Englisch verfasst. So ist er weltweit verständlich: https://drive.google.com/file/d/1_vYnUk5g-uFB9RRb3IDEmHwnYngyukl3/view?usp=sharing

